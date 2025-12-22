Pelo 2º ano, Helena lidera ranking de nomes registrados; veja a lista

Entre os meninos, Ravi é o mais comum em 2025

Pelo segundo ano consecutivo, o nome Helena é o mais registrado no país. Em 2025, o Brasil ganhou 28.271 Helenas.

Esse feito das Helenas consolida uma trajetória de popularização de um nome que já foi preferência nacional na década de 1950. Há dez anos, Helena ocupava a 45ª posição. Em 2017, passou para 21ª. Dois anos depois, era a 15ª.

Entre as meninas, Helena passou a ocupar a liderança da preferência em 2020, posição mantida todos os anos seguintes, à exceção de 2022, quando foi superado por Maria Alice.

Os dados fazem parte de um levantamento com base no Portal da Transparência do Registro Civil, elaborado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que representa os cartórios de registro civil do país.

Veja os nomes mais registrados no país em 2025:

Helena: 28.271 Ravi: 21.982 Miguel: 21.654 Maite: 20.677 Cecilia: 20.378 Heitor: 17.751 Arthur: 17.514 Maria Cecilia: 16.889 Theo: 16.766 Aurora: 16.506

Nomes femininos:

Helena: 28.271 Maite: 20.677 Cecilia: 20.378 Maria Cecilia: 16.889 Aurora: 16.506 Alice: 14.777 Laura: 14.487 Antonella: 10.436 Isis: 10.378 Heloisa: 9.703

Nomes masculinos:

Ravi: 21.982 Miguel: 21.654 Heitor: 17.751 Arthur: 17.514 Theo: 16.766 Gael: 16.201 Bernardo: 15.395 Davi: 14.425 Noah: 14.182 Samuel: 14.021

Razão para escolha

O presidente da Arpen-Brasil, Devanir Garcia, considera que as escolhas de nomes refletem não apenas preferências individuais, “mas também tendências culturais, sociais e midiáticas que influenciam diretamente as famílias brasileiras”.

Ao destacar a presença no ranking de nomes curtos e de fácil pronúncia, como Gael, Ravi, Theo, Noah e Maitê, a Arpen aponta busca crescente por simplicidade, sonoridade e conexão global.

“A tendência combina tradição, especialmente por meio de nomes bíblicos, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital”, diz a entidade.

Nomes do Brasil

Em novembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atualizou a versão anual do site Nomes do Brasil.

A ferramenta interativa permite consultar a ocorrência, período de nascimento, concentração geográfica e idade mediana de pessoas com determinados nomes e sobrenomes.

O IBGE revelou que o Brasil é um país formado principalmente por Marias, Josés, Silvas e Santos. De cada cem brasileiros, seis são Marias. Elas somam 12,3 milhões de pessoas