logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Pelo 2º ano, Helena lidera ranking de nomes registrados; veja a lista

Entre os meninos, Ravi é o mais comum em 2025
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 22/12/2025 - 12:23
São Paulo
Bebê em enfermaria de maternidade em Cabul, no Afeganistão
© REUTERS/Jorge Silva/direitos reservados

Pelo segundo ano consecutivo, o nome Helena é o mais registrado no país. Em 2025, o Brasil ganhou 28.271 Helenas.

Esse feito das Helenas consolida uma trajetória de popularização de um nome que já foi preferência nacional na década de 1950. Há dez anos, Helena ocupava a 45ª posição. Em 2017, passou para 21ª. Dois anos depois, era a 15ª.

Entre as meninas, Helena passou a ocupar a liderança da preferência em 2020, posição mantida todos os anos seguintes, à exceção de 2022, quando foi superado por Maria Alice.

Os dados fazem parte de um levantamento com base no Portal da Transparência do Registro Civil, elaborado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil), que representa os cartórios de registro civil do país.

Veja os nomes mais registrados no país em 2025:

  1. Helena: 28.271
  2. Ravi: 21.982
  3. Miguel: 21.654
  4. Maite: 20.677
  5. Cecilia: 20.378
  6. Heitor: 17.751
  7. Arthur: 17.514
  8. Maria Cecilia: 16.889
  9. Theo: 16.766
  10. Aurora: 16.506

Nomes femininos:

  1. Helena: 28.271
  2. Maite: 20.677
  3. Cecilia: 20.378
  4. Maria Cecilia: 16.889
  5. Aurora: 16.506
  6.  Alice: 14.777
  7. Laura: 14.487
  8. Antonella: 10.436
  9. Isis: 10.378
  10. Heloisa: 9.703

Nomes masculinos:

  1. Ravi: 21.982
  2. Miguel: 21.654
  3. Heitor: 17.751
  4. Arthur: 17.514
  5. Theo: 16.766
  6. Gael: 16.201
  7. Bernardo: 15.395
  8. Davi: 14.425
  9. Noah: 14.182
  10. Samuel: 14.021

Razão para escolha

O presidente da Arpen-Brasil, Devanir Garcia, considera que as escolhas de nomes refletem não apenas preferências individuais, “mas também tendências culturais, sociais e midiáticas que influenciam diretamente as famílias brasileiras”.

Ao destacar a presença no ranking de nomes curtos e de fácil pronúncia, como Gael, Ravi, Theo, Noah e Maitê, a Arpen aponta busca crescente por simplicidade, sonoridade e conexão global.

“A tendência combina tradição, especialmente por meio de nomes bíblicos, com a originalidade marcada pela influência de personalidades do universo digital”, diz a entidade.

Nomes do Brasil

Em novembro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) atualizou a versão anual do site Nomes do Brasil.

A ferramenta interativa permite consultar a ocorrência, período de nascimento, concentração geográfica e idade mediana de pessoas com determinados nomes e sobrenomes.

O IBGE revelou que o Brasil é um país formado principalmente por Marias, Josés, Silvas e Santos. De cada cem brasileiros, seis são Marias. Elas somam 12,3 milhões de pessoas

Relacionadas
Brasília (DF), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 05/08/2025 - A 1ª Conferência Nacional das Mulheres Indígenas continua até amanhã (6), em Brasília, com o tema “Mulheres Guardiãs do Planeta pela cura da Terra”. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O ano de 2025 pelas lentes da Agência Brasil
Programa Natal sem Fome é retomado no Rio - Foto Raquel Júnia/Radiojornalismo EBC
Alimentos da agricultura familiar abastecem a cesta do Natal sem Fome
Brasília (DF), 22/12/2025 - Exposição mostra aspectos pouco conhecidos da obra O Pequeno Príncipe. Foto: MIS/Divulgação
Exposição mostra aspectos pouco conhecidos da obra O Pequeno Príncipe
Edição:
Aline Leal
Portal da Transparência do Registro Civil Registro Civil Arpen-Brasil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bebê em enfermaria de maternidade em Cabul, no Afeganistão
Geral Pelo 2º ano, Helena lidera ranking de nomes registrados; veja a lista
seg, 22/12/2025 - 12:23
01/06/2023 - Transito de veiculos para viagens de fim de ano na Ponte Rio-Niterói. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Prefeitura de São Paulo suspende rodízio de carros neste fim de ano
seg, 22/12/2025 - 12:11
Programa Natal sem Fome é retomado no Rio - Foto Raquel Júnia/Radiojornalismo EBC
Direitos Humanos Alimentos da agricultura familiar abastecem a cesta do Natal sem Fome
seg, 22/12/2025 - 11:42
Vista aérea dos tanques de armazenamento de água da usina nuclear de Fukushima, no Japão.
Internacional Japão vai reativar usina nuclear de Fukushima 15 anos após desastre
seg, 22/12/2025 - 11:17
Brasília (DF), 19/02/2025 - Programa Pé-de-Meia. Alunos da escola CED 619 da Samambaia. Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil
Educação Décima parcela do Programa Pé-de-meia começa a ser paga nesta segunda
seg, 22/12/2025 - 11:09
Geleira na costa oeste perto de Nuuk, Groenlândia 04/09/2021 REUTERS/Hannibal Hanschke
Internacional Governador da Louisiana é enviado especial de Trump para a Groenlândia
seg, 22/12/2025 - 10:38
Ver mais seta para baixo