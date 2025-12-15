logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Funcionários da Petrobras entram em greve por tempo indeterminado

Planos de aposentadoria e cargos e salários estão entre reivindicações
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 15/12/2025 - 12:26
Rio de Janeiro
Edifício sede da Petrobras
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Trabalhadores do Sistema Petrobras iniciaram uma greve nacional a partir da zero hora desta segunda-feira (15), interrompendo por tempo indeterminado as atividades.

Segundo a Federação Única dos Petroleiros (FUP), o movimento começou forte já na madrugada, com a entrega da operação das plataformas do Espírito Santo e do Norte Fluminense às equipes de contingência da empresa, bem como do Terminal Aquaviário de Coari, no Amazonas, onde 100% da operação aderiu ao movimento.

“Pela manhã, os trabalhadores de seis refinarias das bases da FUP também aderiram à greve nacional e não realizaram o revezamento de turno, às 7 horas. Até o momento, estão sem troca nos grupos de turno as refinarias Regap (Betim/MG), Reduc (Duque de Caxias/RJ), Replan (Paulínia/SP), Recap (Mauá/SP), Revap (São José dos Campos/SP) e Repar (Araucária/PR)”, diz a nota do sindicato.

A decisão foi tomada após a rejeição da segunda contraproposta apresentada pela estatal para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), considerada insuficiente pelas entidades representativas da categoria.

A nova proposta foi entregue pela Petrobras na terça-feira (9), mas, segundo os sindicatos, não avança nos três pontos centrais das negociações: a busca por uma solução definitiva para os Planos de Equacionamento de Déficit (PEDs) da Petros, que impactam diretamente a renda de aposentados e pensionistas; melhorias no plano de cargos e salários, com garantias de recomposição sem aplicação de mecanismos de ajuste fiscal; e a chamada pauta pelo Brasil Soberano, que defende a manutenção da Petrobras como empresa pública e um modelo de negócios voltado ao fortalecimento da estatal.

A FUP afirmou que, além de não apresentar respostas conclusivas sobre os PEDs — tema discutido há quase três anos com o governo e entidades de participantes —, a empresa também não ofereceu soluções consistentes para outras pendências acumuladas ao longo do processo de negociação.

Petrobras

Em nota, a Petrobras informou que foram registradas manifestações em unidades da companhia em virtude de movimento grevista.  A companhia destacou que não há impacto na produção de petróleo e derivados e acrescentou que adotou medidas de contingência para assegurar a continuidade das operações e reforça que o abastecimento ao mercado está garantido.

“A empresa respeita o direito de manifestação dos empregados e mantém um canal permanente de diálogo com as entidades sindicais, independentemente de agendas externas ou manifestações públicas”, diz a Petrobras.

A empresa completa que segue empenhada em concluir a negociação do  acordo na mesa de negociações com as entidades sindicais.

 

Relacionadas
Fábrica da Yamaha. Linha de montagem de motocicletas Yamaha. Chão de fábrica. Manaus (AM) 26.10.2010 - Foto: José Paulo Lacerda
Atividade econômica brasileira contraiu 0,2% em outubro
economia ilustração 3
Mercado reduz previsão da inflação para 4,36% este ano
Rio de Janeiro - O edifício sede da Petrobras, no centro da cidade. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)
Petroleiros aprovam greve nacional a partir de segunda-feira
Edição:
Maria Claudia
Petrobras petroleiros greve nacional
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
12/12/2025 - São Paulo - O presidente Lula, participa do lançamento do SBT News. Foto: Frame/ Canal GOV
Política Lula destaca abertura de 500 mercados internacionais para agropecuária
seg, 15/12/2025 - 15:15
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça STF tem dois votos contra marco temporal de terras indígenas
seg, 15/12/2025 - 15:05
Brasília (DF), 09/07/2025 - Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, durante audiência na Comissão de Segurança da Câmara. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Diretor diz que PF não mede “estatura política” ao investigar emendas
seg, 15/12/2025 - 14:55
FILE PHOTO: Actors Rob Reiner and Sally Struthers, stars of the television show
Internacional Filho de cineasta é preso suspeito de matar os pais em Los Angeles
seg, 15/12/2025 - 14:51
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Defesa de Bolsonaro reitera pedido por cirurgia e prisão domiciliar
seg, 15/12/2025 - 14:20
Brasília (DF), 14/07/2025 - PF e Polícia Civil apuram assassinato de filho de cacique no Paraná Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral PF apreende R$ 9,5 bilhões em operações contra o crime em 2025
seg, 15/12/2025 - 13:49
Ver mais seta para baixo