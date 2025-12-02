Geral
PF faz operação contra ataques cibernéticos a deputados federais
Alvos de hackers foram favoráveis a igualar aborto a homicídio
Agência Brasil
Publicado em 02/12/2025 - 08:22
Brasília
Versão em áudio
A Polícia Federal (PF) está nas ruas com a Operação Intolerans, que investiga ataques cibernéticos contra parlamentares federais que foram favoráveis ao projeto de lei que iguala aborto a homicídio. As buscas são feitas em São Paulo e Curitiba.
Não há informações a respeito dos deputados que foram afetados pelos ataques hackers.
Segundo as investigações da PF, vários sites de deputados federais foram alvos de ataques cibernéticos.
A ação da PF busca identificar e responsabilizar os envolvidos na ação criminosa contra parlamentares. A operação conta com o apoio de entidades estrangeiras.
Mais notícias
Internacional IA pode aumentar divisão entre países ricos e pobres, alerta ONU
ter, 02/12/2025 - 09:43
Direitos Humanos Conecta PretaLab apresenta ferramentas de IA a mulheres negras em SP
ter, 02/12/2025 - 09:05
Geral PF faz operação contra ataques cibernéticos a deputados federais
ter, 02/12/2025 - 08:22
Geral Abin: segurança nas eleições e ataques com IA são desafios para 2026
ter, 02/12/2025 - 08:01
Geral Professor José Kobori é o entrevistado desta terça no DR com Demori
ter, 02/12/2025 - 07:34
Geral Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3,5 milhões
ter, 02/12/2025 - 07:26