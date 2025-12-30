logo ebc
PM terá câmeras de reconhecimento facial no réveillon do Rio

Meta é aumentar sistemas de segurança na virada do ano
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/12/2025 - 07:18
Rio de Janeiro
Segurança no Réveillon do Rio de Janeiro. Foto: Gov. RJ/Divulgação
Durante o réveillon no Rio de Janeiro, a Polícia Militar terá 300 carros equipados com kits de câmeras capazes de realizar, de forma simultânea, reconhecimento facial e leitura automática de placas.

As equipes atuarão em Copacabana, Barra da Tijuca e Niterói, circulando por toda a orla. A meta da nova tecnologia é identificar veículos furtados e roubados, localizar criminosos com mandado de prisão em aberto e dar mais agilidade às abordagens policiais.

A praia de Copacabana – a mais procurada na noite  do próximo dia 31 - será dividida em cinco setores, visando ampliar as ações de segurança. Policiais do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) também estarão na orla, organizados em grupos de 20 agentes, garantindo a segurança das comemorações da virada do ano.

“A tecnologia embarcada representa um avanço significativo no policiamento preventivo. Com o reconhecimento facial e a leitura automática de placas, conseguimos identificar suspeitos, veículos roubados e agir com mais rapidez e precisão, ampliando a segurança da população durante o réveillon”, explica o secretário de Polícia Militar, Marcelo de Menezes.

O esquema também contará com 17 pontos de revista em Copacabana, com detectores de metais evitando a entrada de armas, materiais perfurocortantes ou qualquer outro objeto perigoso.

O policiamento será reforçado com 78 torres de observação distribuídas pelo canteiro central, calçadão, espelho d’água e entorno dos três palcos, 70 pontos de baseamento de viaturas e um helicóptero do Grupamento Aeromóvel (GAM).
 

Integração entre tecnologias

As viaturas operam de forma integrada às câmeras conectadas ao Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), permitindo que alertas sejam acompanhados simultaneamente pelas equipes em campo e pelas salas de monitoramento.

Durante as ações, os caminhões de comando dos Centros Integrados Móveis também terão acesso a todo o ecossistema tecnológico disponível, incluindo imagens de câmeras corporais (bodycams), câmeras embarcadas em viaturas, câmeras urbanas, leitores de placas e imagens captadas por drones em tempo real. A integração dessas ferramentas amplia a capacidade de coordenação, análise e tomada de decisão nas áreas de atuação.

Bombeiros

Ao todo, 1.500 bombeiros militares estarão empenhados nas operações em todo o Estado do Rio. Serão empregadas 360 viaturas de salvamento, combate a incêndio, ambulâncias, motocicletas, pickups, escadas e plataformas mecânicas, além de viaturas de abastecimento. E 250 embarcações também serão utilizadas, incluindo barcos de alumínio, lanchas, motos aquáticas e embarcações infláveis avançadas e de resgate. Três aeronaves estarão posicionadas em pontos estratégicos para auxiliar nas ações de resgate.

Em Copacabana, a operação contará com 170 bombeiros militares. Serão seis grupos de intervenção rápida - quatro terrestres e dois marítimos - além de 20 postos de guarda-vidas ativados ao longo da orla, com 77 guarda-vidas.

As equipes de combate a incêndio, socorro marítimo, salvamento e atendimento pré-hospitalar estarão posicionadas estrategicamente nas principais áreas de concentração de público. Médicos também vão tripular motos aquáticas, garantindo atendimento mais ágil durante a virada do ano.

