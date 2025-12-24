Polícia de Minas procura detentos que fugiram usando alvarás falsos

A Polícia Civil de Minas Gerais está à procura de detentos que fugiram no último sábado (20) do Centro de Remanejamento de Presos Gameleira. Quatro homens escaparam usando alvarás de soltura falsos que foram inseridos no sistema de Justiça por um hacker. Um dos foragidos foi capturado nesta terça (23).

Em comunicado, a polícia mineira afirma que “diligências estão em andamento com o objetivo de apurar as circunstâncias do ocorrido, bem como identificar responsabilidades e localizar eventuais foragidos”.

Segundo informações da Radio Nacional, o Tribunal de Justiça de Minas identificou o esquema menos de 24 horas depois da atuação do hacker e os alvarás foram cancelados.

Mateus Simões, vice-governador de Minas, disse que ninguém mais conseguiu deixar a prisão usando este tipo de fraude. Além disso, segundo a Rádio Nacional, haverá a partir de agora o atraso no cumprimento de alvarás de soltura para que sejam conferidas possíveis novas fraudes no sistema.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou que não houve invasão ou violação estrutural aos sistemas judiciais sob sua administração. E acrescentou que, até o momento, não há qualquer indício de falha sistêmica ou do envolvimento funcional de servidores.