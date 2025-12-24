logo ebc
logo Agência Brasil
Justiça

Polícia de Minas procura detentos que fugiram usando alvarás falsos

Foram usados alvarás de soltura falsos produzidos por um hacker
Agência Brasil
Publicado em 24/12/2025 - 16:19
São Paulo
Brasília (DF), 24/12/2025 - Polícia de Minas procura detentos que fugiram usando alvarás falsos. Foto: Polícia Militar/MG
© Polícia Militar/MG

A Polícia Civil de Minas Gerais está à procura de detentos que fugiram no último sábado (20) do Centro de Remanejamento de Presos Gameleira. Quatro homens escaparam usando alvarás de soltura falsos que foram inseridos no sistema de Justiça por um hacker. Um dos foragidos foi capturado nesta terça (23).

Em comunicado, a polícia mineira afirma que “diligências estão em andamento com o objetivo de apurar as circunstâncias do ocorrido, bem como identificar responsabilidades e localizar eventuais foragidos”.

Segundo informações da Radio Nacional, o Tribunal de Justiça de Minas identificou o esquema menos de 24 horas depois da atuação do hacker e os alvarás foram cancelados.

Mateus Simões, vice-governador de Minas, disse que ninguém mais conseguiu deixar a prisão usando este tipo de fraude. Além disso, segundo a Rádio Nacional, haverá a partir de agora o atraso no cumprimento de alvarás de soltura para que sejam conferidas possíveis novas fraudes no sistema.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) informou que não houve invasão ou violação estrutural aos sistemas judiciais sob sua administração. E acrescentou que, até o momento, não há qualquer indício de falha sistêmica ou do envolvimento funcional de servidores.

Relacionadas
Brasília (DF), 24/12/2025 - Um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro faz oração na frente do Hospital DF Star, onde será realizado uma cirurgia de hérnia inguinal e tratar de um soluço persistente. Hoje (24), Bolsonaro fará exames pré-operatórios. O procedimento cirúrgico será realizado amanhã (25). A internação deve durar de cinco a sete dias, segundo os advogados do ex-presidente. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Jair Bolsonaro é internado para ser submetido a cirurgia nesta quinta
Brasília (DF) 26/09/2023 General, Augusto Heleno durante depoimento a CPMI do golpe. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Heleno deixa Comando Militar para cumprir prisão domiciliar
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Toffoli marca acareação com investigados no caso Banco Master
Edição:
Aline Leal
Hacker Minas Gerais Centro de Remanejamento de Presos Gameleira
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Pope Leo XIV waves to the crowd during the Regina Caeli prayer from the main central loggia of St. Peter's Basilica in The Vatican, on May 11, 2025 (Photo by Massimo Valicchia/NurPhoto).NO USE FRANCE
Direitos Humanos Papa Leão XIV defende paz desarmada espelhada em luta de Cristo
qua, 24/12/2025 - 18:30
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes autoriza visitas de filhos a Bolsonaro durante internação
qua, 24/12/2025 - 18:26
Brasília (DF), 24/12/2025 - Um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro faz oração na frente do Hospital DF Star, onde será realizado uma cirurgia de hérnia inguinal e tratar de um soluço persistente. Hoje (24), Bolsonaro fará exames pré-operatórios. O procedimento cirúrgico será realizado amanhã (25). A internação deve durar de cinco a sete dias, segundo os advogados do ex-presidente. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Hospital confirma cirurgia de Bolsonaro para esta quinta
qua, 24/12/2025 - 17:54
Crianças de escolas públicas do DF vão a sessão de cinema em mostra com temática infantil paralela ao Festival de Cinema de Brasília, que acontece no Cine Brasília( Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Cultura Governo torna obrigatória exibição de filmes brasileiros nos cinemas
qua, 24/12/2025 - 17:36
Soccer Football - Brasileiro Championship - Flamengo v Ceara - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - December 3, 2025 Flamengo's Giorgian de Arrascaeta and Bruno Henrique lift the trophy as they celebrate with teammates after winning the Brasileiro Championship REUTERS/Ricardo Moraes
Esportes Ranking da CBF: Flamengo segue líder e Corinthians sobe para segundo
qua, 24/12/2025 - 17:02
FILE PHOTO: European Union flags flutter outside the European Commission headquarters in Brussels, Belgium, June 5, 2020. REUTERS/Yves Herman/File Photo
Internacional Europa critica EUA por negar vistos de ativistas contra desinformação
qua, 24/12/2025 - 17:01
Ver mais seta para baixo