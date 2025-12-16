Polícia de São Paulo faz operação contra roubo e receptação de celular

São cumpridos onze mandados de busca e apreensão

A Operação Mobile Strike, da Polícia Civil, está nas ruas de São Paulo, nesta terça-feira (16), para combater uma organização criminosa especializada em roubos, furtos e receptação de celulares.

Segundo comunicado da Secretaria de Segurança Pública do estado, os criminosos atuam no comércio ilegal de dispositivos móveis nacional e internacionalmente. Eles desmontam os aparelhos e revendem as peças.

Até o momentos, os agentes apreenderam celulares, computadores e dois veículos.