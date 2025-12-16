logo ebc
Polícia de São Paulo faz operação contra roubo e receptação de celular

São cumpridos onze mandados de busca e apreensão
Agência Brasil
Publicado em 16/12/2025 - 09:37
São Paulo
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
© PCSP/Divulgação

A Operação Mobile Strike, da Polícia Civil, está nas ruas de São Paulo, nesta terça-feira (16), para combater uma organização criminosa especializada em roubos, furtos e receptação de celulares.

Segundo comunicado da Secretaria de Segurança Pública do estado, os criminosos atuam no comércio ilegal de dispositivos móveis nacional e internacionalmente. Eles desmontam os aparelhos e revendem as peças.

São cumpridos onze mandados de busca e apreensão.

Até o momentos, os agentes apreenderam celulares, computadores e dois veículos.

