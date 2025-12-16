logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Polícia do Rio deflagra ofensiva contra finanças do Comando Vermelho

Ação ocorre no Rio, Minas e Mato Grosso com bloqueio de R$ 600 milhões
Agência Brasil
Publicado em 16/12/2025 - 09:27
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 11/07/2025 - Agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro - PCRJ. Foto: PCRJ/Divulgação
© PCRJ/Divulgação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou, nesta terça-feira, (16) mais uma fase da Operação Contenção contra o esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho, principal facção criminosa do estado, que atua em diferentes regiões do país.

A ação incluiu o pedido de bloqueio judicial de cerca de R$ 600 milhões, além do cumprimento de mandados de busca, apreensão de bens e bloqueio de contas bancárias ligadas à facção. Segundo a polícia, a operação ocorre no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso, com foco em pessoas físicas, empresas e patrimônios usados para esconder e movimentar dinheiro do crime.

Segundo a Polícia Civil, a facção mantinha uma rede estruturada para movimentar recursos ilegais no sistema financeiro formal. O dinheiro era usado para bancar armas, drogas, imóveis, veículos e manter o controle de territórios.

As investigações apontam que Edgar Alves de Andrade, o Doca, uma das lideranças do Comando Vermelho, e Carlos da Costa Neves, o Gardenal, responsável pela parte financeira do grupo, coordenavam o esquema com o apoio de terceiros e empresas de fachada.

As apurações identificaram movimentações financeiras muito acima da renda declarada, com contas que funcionavam como cofres da facção. Esses valores foram bloqueados por decisão judicial.

Dinheiro vivo

O esquema também utilizava pessoas recrutadas pelo crime para fazer depósitos em dinheiro vivo, em pequenas quantias e em diferentes bancos, no mesmo dia, numa tentativa de dificultar o rastreamento da origem dos recursos.

Parte do dinheiro era concentrada no município de Pontes e Lacerda, em Mato Grosso, escolhido justamente por estar distante das áreas mais visíveis do tráfico, reduzindo a exposição dos líderes criminosos, segundo as investigações.

Além do bloqueio bancário, a Justiça determinou o sequestro de bens, incluindo imóveis, veículos e uma propriedade rural em Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam com análise de documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais apreendidos.

Comando Vermelho

 A ação conta com apoio das polícias civis de Minas Gerais e Mato Grosso, e integra a Operação Contenção, ofensiva lançada para enfraquecer o Comando Vermelho. Segundo o governo estadual, desde o início da operação, mais de 250 pessoas foram presas, 136 mortas em confronto e centenas de armas e munições retiradas de circulação.

A primeira etapa da Operação Contenção, realizada no dia 28 de outubro, nos complexos da Penha e do Alemão, foi a mais letal da história do estado, com 122 mortos, dos quais cinco eram policiais.

Ao todo, foram feitas 113 prisões. O principal alvo, Edgar Alves de Andrade, conhecido como Doca, está foragido. Ele é considerado o principal chefe do Comando Vermelho. 

Relacionadas
Fachada da Secretaria de Estado da Polícia Civil, no centro do Rio de Janeiro
Nova fase da Operação Contenção retira barricadas em São Gonçalo
Policiais do BPChq estão posicionados em pontos estratégicos localizados no entorno do Complexo da Penha, na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro, dando suporte aos policiais que estão operando na região. Foto: PMERJ/X
MPRJ faz novas denúncias contra PMs por crimes na Operação Contenção
São Paulo (SP), 31/10/2025 - Pessoas na Avenida Paulista durante manifestação contra a operação policial Contenção no Rio de Janeiro. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
RJ: Ministério Público denuncia irregularidades em Operação Contenção
Edição:
Kleber Sampaio
Rio de Janeiro Operação Contenção Mortes Comando Vermelho
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Jannik Sinner no Masters de Xangai 5/10/2025 REUTERS/Go Nakamura
Esportes Temporada de 2026 no tênis terá nova política de carlor, anuncia ATP
ter, 16/12/2025 - 12:35
Rio de Janeiro (RJ), 31/07/2023 - Fachada do hotel Copacabana Palacena, praia de Copacabana, zona sul da cidade. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Padronização para horário de entrada e saída de hotéis começa a valer
ter, 16/12/2025 - 12:25
São Félix do Xingu (PA), 16/12/2025 - A ação de desintrusão no território indígena Apyterewa, é realizada de forma integrada, com participação do Ministério dos Povos Indígenas, Funai, Abin, Ibama, Força Nacional, polícias Civil e Militar do Pará e da Agência de Defesa Agropecuária do estado. Foto: Gilvan Alves/TV Brasil
Justiça Funai solicita apoio da PF para investigar emboscada no Pará
ter, 16/12/2025 - 12:20
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Sob efeito do juro alto, economia recua 0,3% em outubro
ter, 16/12/2025 - 12:17
Viaturas e agentes da Polícia Federal no Rio de Janeiro REUTERS/Ueslei Marcelino
Justiça Dino autoriza buscas em apartamento do deputado Antônio Doido
ter, 16/12/2025 - 11:49
02/06/2023 - Brasília - A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (2) uma operação para reprimir a pornografia infantil. Foto: Polícia Federal/ Divulgação
Justiça Desembargador é preso por operação que mirou em presidente da Alerj
ter, 16/12/2025 - 11:32
Ver mais seta para baixo