Polícia do Rio prende 12 pessoas em operação contra Comando Vermelho

Estão sendo cumpridos 36 mandados de prisão
Publicado em 12/12/2025 - 10:28
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 28/08/2024 - Governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro premia policiais militares e civis por apreensão de 500 fuzis. Foto: Rafael Campos/Governo RJ
© Rafael Campos/Governo RJ

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 12 pessoas na operação Trunfo Final contra suspeitos de integrar a principal facção criminosa do estado, o Comando Vermelho. A ação é realizada nesta sexta-feira (12) na comunidade Az de Ouro, em Anchieta, na zona norte da cidade. A meta é cumprir 36 mandados de prisão.

A operação é coordenada por equipes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da 14ª DP (Leblon). De acordo com as investigações, o grupo utilizava armamentos pesados para intimidar moradores da comunidade, além de coordenar ataques criminosos para manter o domínio territorial.

Distribuidores de armas

Além dos mandados de prisão, a operação também cumpre 72 mandados de busca e apreensão. As equipes realizam diligências em Anchieta e na Baixada Fluminense, em Nilópolis e Mesquita.

Entre os investigados estão líderes operacionais, gerentes do tráfico, distribuidores de armas e responsáveis pela arrecadação e movimentação financeira.

De acordo com a Polícia Civil, a operação recebeu o nome Trunfo Final em referência direta ao ás de ouros, carta que simboliza o poder, a supremacia e o domínio, em alusão à forma como a facção se enxerga dentro da comunidade.

