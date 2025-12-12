Geral
Polícia Federal cumpre mandados na Câmara dos Deputados
Operação apura irregularidades na destinação de recursos públicos
Fabíola Sinimbú - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 12/12/2025 - 10:57
Brasília
A Polícia Federal (PF) cumpre nesta sexta-feira (12) , em Brasília, dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Flavio Dino. A Operação Transparência tem o objetivo de apurar irregularidades na destinação de recursos públicos por meio de emendas parlamentares.
Um dos mandados foi cumprido na Câmara dos Deputados e o segundo na residência de uma assessora parlamentar que atualmente ocupa um cargo de natureza especial na liderança do Partido Progressista (PP).
De acordo com nota divulgada pela Polícia Federal, estão sendo investigados os crimes de peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção.
