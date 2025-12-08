logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Polícia identifica um suspeito de roubar obras de arte em São Paulo

Veículo usado no crime foi apreendido e está sendo periciado
Agência Brasil
Publicado em 08/12/2025 - 11:21
São Paulo
São Paulo (SP) - 07/12/2025 - Gravuras são roubadas de exposição em biblioteca em São Paulo Obras são de Cândido Portinari e Henri Matisse. Foto: Prefeitura de São Paulo
© Prefeitura de São Paulo

A Polícia Civil identificou um possível envolvido no roubo das obras de arte que estavam em exposição na Biblioteca Mário de Andrade (BMA). O veículo usado na fuga também foi localizado, apreendido e encaminhado para a perícia técnica. 

As diligências continuam para que o segundo suspeito seja identificado.

As peças levadas pelos criminosos foram oito gravuras da série Jazz, de Henri Matisse, e cinco gravuras de Candido Portinari, todas da série Menino de Engenho. As obras pertencem à própria Biblioteca Mario de Andrade e faziam parte da exposição Do Livro ao Museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade. Este domingo era o último dia do evento, que começou em 4 de outubro.

Os valores das peças não foram divulgados, já que elas passavam por uma perícia.

Roubo

O roubo ocorreu na manhã deste domingo na BMA. A dupla rendeu uma vigilante e um casal que visitava a exposição. Os criminosos colocaram as obras numa sacola de lona e fugiram pela saída principal da biblioteca.

Relacionadas
São Paulo (SP) - 07/12/2025 - Gravuras são roubadas de exposição em biblioteca em São Paulo Obras são de Cândido Portinari e Henri Matisse. Foto: Prefeitura de São Paulo
Obras de arte de Matisse e Portinari são roubadas de biblioteca em SP
Edição:
Aécio Amado
Biblioteca Mário de Andrade Matisse Candido Portinari Roubo Polícia de São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 24/10/2023, Totem na fachada da EBC, com a nova logo marca, que fica na entrada da Empresa Brasil de Comunicação, localizado no Venâncio Shopping em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Cultura EBC é parceira do Encontro de Rádios Brasília 2025
seg, 08/12/2025 - 13:19
Logo da Agência Brasil
Internacional Terremoto de magnitude 7,6 atinge região nordeste do Japão
seg, 08/12/2025 - 13:07
Sessão plenária do STF. 29/02/2024 - Ministro Flávio Dino na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF
Justiça Dino manda divulgar CPF de quem ganha salário via emendas para saúde
seg, 08/12/2025 - 12:44
São Paulo (SP) - 07/12/2025 - Gravuras são roubadas de exposição em biblioteca em São Paulo Obras são de Cândido Portinari e Henri Matisse. Foto: Prefeitura de São Paulo
Geral Prefeitura de São Paulo comunica à Interpol roubo de obras de arte
seg, 08/12/2025 - 12:35
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Saúde Saúde encerra sala que monitorava casos de intoxicação por metanol
seg, 08/12/2025 - 12:32
Neymar em jogo do Santos contra o Cruzeiro 7/12/2025 REUTERS/Thiago Bernardes
Esportes A sete meses da Copa do Mundo, Neymar passará por cirurgia no joelho
seg, 08/12/2025 - 12:26
Ver mais seta para baixo