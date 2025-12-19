logo ebc
Polícia prende segundo homem envolvido no roubo de obras de arte em SP

Terceiro suspeito de participação é identificado
Agência Brasil
Publicado em 19/12/2025 - 09:44
São Paulo
08/12/2025 - Obras de Portinari e Matisse roubadas em SP. Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Paulo
© Divulgação/ Prefeitura de São Paulo

A polícia de São Paulo prendeu o segundo homem envolvido no roubo das obras de arte da Biblioteca Mário de Andrade no início de dezembro.

Ele foi detido temporariamente pela 1ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco).

As autoridades também já identificaram um terceiro suspeito e trabalham para localizá-lo.

Felipe dos Santos Fernandes Quadra, o primeiro a ser capturado, está preso desde o dia seguinte ao crime. Assim como seus parceiros, Quadra também foi identificado pelas câmeras da biblioteca e pelas outras que operam no centro de São Paulo.

Até o momento, as obras não foram recuperadas.

Invasão

Os criminosos levaram, no último domingo (7), oito gravuras de Matisse e cinco de Portinari. As obras faziam parte da exposição Do Livro ao Museu: MAM São Paulo e Biblioteca Mário de Andrade.

Eles renderam uma vigilante e também um casal que visitava o local. Era o último dia do evento.

Quadra e seu parceiro agiram rapidamente, pegaram as peças e colocaram em sacolas. Imediatamente, saíram pela porta da frente da biblioteca.

A prefeitura de São Paulo acionou a Interpol, polícia internacional, para evitar que as peças sejam comercializadas no exterior.

