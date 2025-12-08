logo ebc
Polícia prende suspeito de roubo de obras de arte em São Paulo

Homem foi localizado no bairro da Mooca
Agência Brasil
Publicado em 08/12/2025 - 16:03
São Paulo
08/12/2025 - Obras de Portinari e Matisse roubadas em SP. Foto: Divulgação/ Prefeitura de São Paulo
© Divulgação/ Prefeitura de São Paulo

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de envolvimento no roubo das obras de arte na Biblioteca Mário de Andrade, neste domingo (7). Ele estava no bairro da Mooca, zona leste de São Paulo.

Ele foi identificado por meio das câmeras de segurança que gravaram a ação dos criminosos. As autoridades seguem à procura do outro homem que participou do roubo.

No domingo, foram levadas oito gravuras da série Jazz, de Henri Matisse, e cinco gravuras de Candido Portinari, todas da série Menino de Engenho. As obras faziam parte da exposição Do Livro ao Museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade. Este domingo foi o último dia do evento.

Os dois homens entraram na Biblioteca Mário de Andrade e renderam uma vigilante e um casal que visitava o local. Os criminosos colocaram as obras numa sacola de lona e fugiram pela saída principal.

A Prefeitura de São Paulo acionou a Interpol, polícia internacional, para evitar que as peças sejam comercializadas no exterior.

