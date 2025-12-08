logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Prefeitura de São Paulo comunica à Interpol roubo de obras de arte

Medida é tentativa de evitar que objetos sejam enviados ao exterior
Agência Brasil
Publicado em 08/12/2025 - 12:35
São Paulo
São Paulo (SP) - 07/12/2025 - Gravuras são roubadas de exposição em biblioteca em São Paulo Obras são de Cândido Portinari e Henri Matisse. Foto: Prefeitura de São Paulo
© Prefeitura de São Paulo

A prefeitura de São Paulo fez um comunicado à Interpol sobre as obras de arte roubadas da Biblioteca Mário de Andrade na manhã deste domingo (7). O documento enviado ao órgão internacional no domingo mesmo é uma tentativa de evitar que os objetos sejam enviados ao exterior.

No documento, a prefeitura anexou informações e fotos das obras roubadas.

Investigação

A Polícia Civil faz diligências para tentar recuperar as peças. Um suspeito de participar do crime já foi identificado e também o veículo usado durante a fuga.

Foram roubadas oito gravuras da série Jazz, de Henri Matisse, e cinco gravuras de Candido Portinari, todas da série Menino de Engenho. As obras faziam parte da exposição Do Livro ao Museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade. Este domingo foi o último dia do evento.

Durante a manhã uma dupla de ladrões entrou na Biblioteca Mário de Andrade e rendeu uma vigilante e um casal que visitava o local. Os criminosos colocaram as obras numa sacola de lona e fugiram pela saída principal.

Relacionadas
São Paulo (SP) - 07/12/2025 - Gravuras são roubadas de exposição em biblioteca em São Paulo Obras são de Cândido Portinari e Henri Matisse. Foto: Prefeitura de São Paulo
Obras de arte de Matisse e Portinari são roubadas de biblioteca em SP
São Paulo (SP) - 07/12/2025 - Gravuras são roubadas de exposição em biblioteca em São Paulo Obras são de Cândido Portinari e Henri Matisse. Foto: Prefeitura de São Paulo
Polícia identifica um suspeito de roubar obras de arte em São Paulo
Edição:
Fernando Fraga
Roubo Matisse Portinari Biblioteca Mário de Andrade
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 24/10/2023, Totem na fachada da EBC, com a nova logo marca, que fica na entrada da Empresa Brasil de Comunicação, localizado no Venâncio Shopping em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Cultura EBC é parceira do Encontro de Rádios Brasília 2025
seg, 08/12/2025 - 13:19
Logo da Agência Brasil
Internacional Terremoto de magnitude 7,6 atinge região nordeste do Japão
seg, 08/12/2025 - 13:07
Sessão plenária do STF. 29/02/2024 - Ministro Flávio Dino na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF
Justiça Dino manda divulgar CPF de quem ganha salário via emendas para saúde
seg, 08/12/2025 - 12:44
São Paulo (SP) - 07/12/2025 - Gravuras são roubadas de exposição em biblioteca em São Paulo Obras são de Cândido Portinari e Henri Matisse. Foto: Prefeitura de São Paulo
Geral Prefeitura de São Paulo comunica à Interpol roubo de obras de arte
seg, 08/12/2025 - 12:35
Brasília (DF), 04/10/2025 –Pesquisas de universidades públicas promovem detecção de metanol. Foto: UFPR/Divulgação
Saúde Saúde encerra sala que monitorava casos de intoxicação por metanol
seg, 08/12/2025 - 12:32
Neymar em jogo do Santos contra o Cruzeiro 7/12/2025 REUTERS/Thiago Bernardes
Esportes A sete meses da Copa do Mundo, Neymar passará por cirurgia no joelho
seg, 08/12/2025 - 12:26
Ver mais seta para baixo