logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Prefeitura de SP regulamenta mototáxi; Uber e 99 apontam ilegalidade

Empresas vão recorrer e desistiram de começar atuação nesta quinta
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/12/2025 - 20:30
São Paulo
São Paulo (SP), 07/02/2025 - Câmara Municipal de SP promove debate
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A prefeitura de São Paulo publicou nesta quarta-feira (10) a lei que regulamenta o serviço de transporte individual remunerado em motocicletas, o mototáxi, na cidade. A publicação acontece um dia antes do prazo estabelecido pelo STF para que as empresas Uber e 99 pudessem começar a oferecer o serviço na capital paulista. 

Com as novas regras, as empresas desistiram de iniciar as atividades e irão recorrer contra a lei.

A Lei 18349/2025 permite a prestação do serviço na cidade, mas exige uma série de regras, uso de sinalização específica pelo condutor, itens de segurança, seguros para condutores e passageiros e cursos específicos para os motoristas. Também exige itens de suporte aos trabalhadores, como instalação de pontos de apoio e descanso. 

Os trabalhadores da categoria terão de se cadastrar para o serviço junto ao município, realizando curso de formação. Também terão de ser maiores de 21 anos, ter motocicleta com menos de 8 anos e poderão usar somente um veículo para a atividade. 

As empresas terão de manter cadastro atualizado para a atividade, que pode demorar até 60 dias para autorização pelos órgãos municipais. 

A legislação também bane, na prática, o uso do serviço na região central da cidade, ao proibir embarque, desembarque e circulação

A lei proíbe o funcionamento dos mototáxis em corredores e faixas exclusivas de ônibus, ciclovias e ciclofaixas, na região do Minianel Viário de São Paulo, onde já há rodízio municipal de veículos, em vias de trânsito rápido e durante eventos climáticos extremos, como chuva intensa, vendaval, baixa visibilidade e enchentes.

Posição das empresas

Em nota, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que fala pelas empresas 99 e Uber, afirmou que a regulamentação é ilegal e funciona como uma proibição do serviço, além de contrariar decisões do poder Judiciário. As empresas e irão recorrer contra a lei. Também informaram que não irão retomar o serviço nesta quinta-feira (11).

"Municípios não podem criar barreiras desproporcionais, nem criar regras não previstas na legislação nacional, principalmente se não tiverem estritamente a ver com a regulação do trânsito", afirmou a associação. 

Em nota independente, a Uber afirmou que a lei foi feita para não funcionar e confunde o serviço de motoapp com o de mototáxi, sendo o motoapp um serviço privado e de livre iniciativa, segundo a empresa. A empresa considera as medidas de regulamentação propostas pelo município como "subterfúgios burocráticos que extrapolam os limites legais".

Relacionadas
São Paulo (SP), 07/02/2025 - Câmara Municipal de SP promove debate
Prefeitura de SP pede mais prazo para liberação de mototáxis na cidade
Brasília (DF), 22/01/2025 - Aplicativo do Uber para Motos. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
STF mantém suspensão de lei que regulamenta mototáxi em SP
Edição:
Sabrina Craide
mototáxi São Paulo Prefeitura de São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 10/12/2025 – Ato em defesa dos jornalistas e pela PEC do diploma. Foto: Pedro Rafael/Agência Brasil
Direitos Humanos Jornalistas fazem ato contra censura e agressões na Câmara
qua, 10/12/2025 - 21:31
São Paulo (SP), 10/12/2025 - Queda de árvores sobre carros na rua Paula Ney, na Vila Mariana. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral MIDR reconhece situação de emergência em 21 municípios 
qua, 10/12/2025 - 21:19
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral São Paulo combate fraude fiscal de R$ 70 milhões no setor de autopeças
qua, 10/12/2025 - 20:49
Chuvas e ventos fortes deixam o Rio em estágio de atenção
Geral Rio registra fortes ventos devido à passagem de frente fria
qua, 10/12/2025 - 20:33
São Paulo (SP), 07/02/2025 - Câmara Municipal de SP promove debate
Geral Prefeitura de SP regulamenta mototáxi; Uber e 99 apontam ilegalidade
qua, 10/12/2025 - 20:30
Logo da Agência Brasil
Justiça Agente da PRF vai a júri popular por morte de jovem em blitz no Rio
qua, 10/12/2025 - 20:29
Ver mais seta para baixo