Presídios e penitenciárias do Rio têm reforço de 276 novos policiais

Curso de formação teve 312 candidatos matriculados
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 09/12/2025 - 08:40
Rio de Janeiro
Silhueta de presos em presídio. Foto: Wilson Dias/Agência Brasil
Após 12 anos sem concurso para a carreira, a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), do estado do Rio, formou, essa semana, 276 novos policiais penais designados para atuar nos presídios e penitenciárias do estado. A incorporação dos novos agentes reforça a capacidade operacional das unidades prisionais e amplia o efetivo para a rotina de custódia e vigilância.

“Com a chegada desses novos policiais penais, reforçamos de forma concreta a capacidade operacional do sistema penitenciário. É um ganho imediato para a segurança das unidades, para a eficiência da gestão e para a garantia de direitos”, afirmou o governador Cláudio Castro.

A secretária de Administração Penitenciária, Maria Rosa Lo Duca Nebel, ressaltou o caráter estruturante da incorporação. “Este momento representa mais do que o encerramento de um curso. Ele simboliza uma nova fase para a nossa instituição, um reforço essencial e um capítulo que começa a ser escrito com protagonismo e responsabilidade”, disse.

A turma iniciou o curso de formação em 22 de agosto, com 312 candidatos matriculados. Ao longo de três meses, os participantes concluíram 750 horas de treinamento no Centro de Instrução Especializada (Ciesp), em Gericinó, incluindo aulas teóricas, práticas, estudos jurídicos, procedimentos operacionais e simulações de rotina prisional conduzidas por 85 instrutores.

Unidades

A Seap é responsável por todas as penitenciárias e presídios do Estado do Rio de Janeiro, gerenciando sua política criminal e penitenciária, a reinserção social de egressos e o trabalho dos detentos, sendo responsável por 47 unidades prisionais em todo o estado.

O principal conjunto de estabelecimentos é o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, zona oeste do Rio, que abriga 25 unidades penais, incluindo penitenciárias, cadeias públicas, hospitais e institutos. 

