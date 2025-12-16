logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Saiba mais sobre 1º lançamento comercial de foguete no Brasil

Operação deve ocorrer nesta quarta, às 15h45, em Alcântara, Maranhão
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/12/2025 - 08:58
 - Atualizado em 16/12/2025 - 10:31
São Paulo
Alcântara (MA) - 16/12/2025 FAB realiza últimos preparativos para lançamento do 1º foguete comercial em território brasileiro. O Foguete HANBIT-Nano, da start-up espacial Innospace, já está posicionado na plataforma do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). Foto: INNOSPACE/ Divulgação
© INNOSPACE/ Divulgação

O lançamento do foguete Hanbit-Nano, desenvolvido pela empresa sul-coreana Innospace, que ocorrerá a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, está programado para esta quarta-feira (17), às 15h45, no horário de Brasília.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), que conduzirá a operação, a janela de lançamento se estende de 16 a 22 de dezembro. Trata-se do primeiro lançamento comercial de um veículo espacial a partir do território nacional.

“Será um voo inaugural a partir do Brasil, simbolizando a entrada do país no mercado global de lançamentos espaciais”, destacou o diretor do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), Coronel Aviador Clóvis Martins de Souza.

A missão, denominada Operação Spaceward, conta com cerca de 400 profissionais, entre brasileiros – militares e civis – e sul-coreanos. De acordo com a FAB, a ação significa um avanço inédito e estratégico para Programa Espacial Brasileiro.

“É um marco que demonstra nossa maturidade técnica e insere o Brasil no mercado global de lançamentos comerciais. Alcântara se firma como um polo estratégico espacial, atraindo investimentos, empresas e inovação. É um passo significativo para o futuro do Brasil no espaço”, disse o chefe da Divisão de Operações do CLA, Major Engenheiro Robson Coelho de Oliveira.

O veículo espacial – que tem 21,8 metros de comprimento, 1,4 metros de diâmetro, e 20 toneladas – levará satélites para a órbita baixa da Terra (LEO), a uma altitude de aproximadamente 300 km e inclinação de 40 graus.

Um total de oito cargas úteis estão dentro da coifa na parte superior do veículo de lançamento: cinco pequenos satélites para colocação em órbita e três dispositivos experimentais. A propulsão do equipamento é híbrida, com combustível sólido e líquido.

*Texto atualizado às 10h31

Relacionadas
Centro de Lançamento de Alcântara
Lançamento de foguete sul-coreano da base de Alcântara é adiado
Edição:
Aécio Amado
Centro de Lançamento de Alcântara Programa Espacial Brasileiro Innospace FAB
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Jannik Sinner no Masters de Xangai 5/10/2025 REUTERS/Go Nakamura
Esportes Temporada de 2026 no tênis terá nova política de carlor, anuncia ATP
ter, 16/12/2025 - 12:35
Rio de Janeiro (RJ), 31/07/2023 - Fachada do hotel Copacabana Palacena, praia de Copacabana, zona sul da cidade. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Padronização para horário de entrada e saída de hotéis começa a valer
ter, 16/12/2025 - 12:25
São Félix do Xingu (PA), 16/12/2025 - A ação de desintrusão no território indígena Apyterewa, é realizada de forma integrada, com participação do Ministério dos Povos Indígenas, Funai, Abin, Ibama, Força Nacional, polícias Civil e Militar do Pará e da Agência de Defesa Agropecuária do estado. Foto: Gilvan Alves/TV Brasil
Justiça Funai solicita apoio da PF para investigar emboscada no Pará
ter, 16/12/2025 - 12:20
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Sob efeito do juro alto, economia recua 0,3% em outubro
ter, 16/12/2025 - 12:17
Viaturas e agentes da Polícia Federal no Rio de Janeiro REUTERS/Ueslei Marcelino
Justiça Dino autoriza buscas em apartamento do deputado Antônio Doido
ter, 16/12/2025 - 11:49
02/06/2023 - Brasília - A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (2) uma operação para reprimir a pornografia infantil. Foto: Polícia Federal/ Divulgação
Justiça Desembargador é preso por operação que mirou em presidente da Alerj
ter, 16/12/2025 - 11:32
Ver mais seta para baixo