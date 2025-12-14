Quatro dias após ventania, SP tem mais de 60 mil clientes sem luz

Na quarta, 2,2 milhões de clientes chegaram a ficar às escuras

Mais de 66 mil clientes ainda estão sem energia elétrica na Grande São Paulo neste domingo (14), quatro dias depois da ventania provocada pela chegada de um ciclone extratropical.

Ontem, a Enel afirmou que restabeleceria o serviço hoje, porém, 0.78% do total de consumidores atendidos pela concessionária estão às escuras.

Segundo comunicado da empresa, as equipes continuam nas ruas trabalhando para restabelecer o serviço.

No auge da crise, na quarta-feira (10), cerca de 2,2 milhões de clientes foram impactados. Os ventos, que chegaram a 98km/h em algumas regiões, derrubaram mais de 300 árvores. Muitas delas caíram sobre a rede de fios, destruindo cabos e postes.

Devido à gravidade da situação, neste sábado (13), a Justiça de São Paulo deu o prazo de 12 horas para a Enel religar a energia na cidade e também nos municípios vizinhos sob o risco de multa de R$ 200 mil por hora.

Neste domingo, o Ministério de Minas e Energia divulgou nota dizendo que a Enel poderá perder a concessão para operar no estado de São Paulo se não cumprir integralmente os índices de qualidade e as obrigações contratuais previstas.