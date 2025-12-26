logo ebc
Réveillon no Rio terá 28,7 mil policiais e reconhecimento facial

Plano do governo estadual reforça segurança no fim de ano
Rafael Cardoso - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 26/12/2025 - 16:39
Rio de Janeiro
A virada de ano no Rio de Janeiro contará com mais de 28.700 agentes mobilizados na operação integrada de segurança, segundo o governo estadual. Também foram anunciados monitoramento 24 horas e uso intensivo de tecnologia. O planejamento foi apresentado nesta sexta-feira (26), no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), e envolve forças de segurança, ações preventivas e resposta rápida a ocorrências.

A Polícia Militar vai empregar mais de 23 mil policiais e 3.224 viaturas em todo o estado. Deste total, 300 veículos contarão com a nova tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas. O governo diz que isso vai ampliar a identificação de foragidos e veículos irregulares.

Em Copacabana, principal palco da virada, serão 3.500 policiais, 182 viaturas, 17 pontos de revista, torres de observação, drones com transmissão em tempo real, aeronave do Grupamento Aeromóvel e equipes especializadas para controle de multidões.

A Polícia Civil atuará com 3.800 agentes, reforçando centrais de flagrante, delegacias da zona sul e unidades especializadas, como a Delegacia de Apoio ao Turismo e a do Aeroporto Internacional. Também haverá atenção especial ao atendimento de adolescentes e reforço em áreas com grandes eventos em diferentes regiões do estado.

O Corpo de Bombeiros contará com 1.500 militares, 360 viaturas, 250 embarcações, três aeronaves e 13 drones, incluindo mega drones equipados com megafone e farol de longo alcance. Em Copacabana, serão mobilizados 170 bombeiros, com postos de salvamento marítimo e equipes médicas em motos aquáticas.

A operação inclui ainda ações da Lei Seca, reforço do programa Segurança Presente em áreas de grande circulação e o incremento do efetivo da Secretaria de Administração Penitenciária, com monitoramento de mais de 9.900 pessoas por tornozeleira eletrônica, especialmente na orla de Copacabana.

Durante a apresentação do planejamento para o réveillon, o governo destacou o crescimento do turismo internacional no estado. Até novembro, o Rio de Janeiro recebeu quase 2 milhões de turistas estrangeiros, alta de 45,9% em relação ao ano anterior, superando todo o fluxo registrado em 2024.

