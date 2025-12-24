logo ebc
logo Agência Brasil
Meio Ambiente

Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm alerta para tempestade

Algumas regiões podem ter vento forte e granizo na véspera de Natal
Flávia Albuquerque - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 24/12/2025 - 15:45
São Paulo
Brasília (DF), 24/12/2025 - Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm alerta para tempestade. Foto: Climatempo
© Climatempo

O  Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (24) um alerta de tempestade (perigo e perigo potencial) para grande parte do Rio Grande do Sul e também para todo o estado de Santa Catarina.

O Rio Grande do Sul terá chuva moderada a pontualmente forte, ventos de intensidade variada e granizo nesta tarde e à noite.

O alerta vermelho vale para as regiões central e norte do estado gaúcho, o que inclui a capital Porto Alegre e região metropolitana. A área pode receber chuva entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora, podendo chegar a 50mm a 100mm. Pode haver ventos entre 60 quilômetros por hora (km/h) a 100km/h e queda de granizo.

Esta previsão acima vale também para a cidade de Farroupilha, fortemente atingida nesta terça-feira (23) pela passagem de um tornado.

Para a região centro-sul do estado, o alerta é amarelo, o que indica perigo potencial. Pode haver chuva entre 20 e 30mm/h, podendo chegar até 50mm/dia. A velocidade dos ventos fica entre 40 a 60km/h e deve cair granizo.

Santa Catarina

O estado catarinense está todo sob alerta vermelho, segundo o Inmet, o que indica perigo. Pode haver chuva entre 50mm/dia e 100mm/dia e ventos intensos, de 60 km/h a 100km/h, além de queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica e pode haver queda de árvores e alagamentos.

Para a capital Florianópolis, a previsão para esta tarde é de muitas nuvens com chuva isolada e vento fraco a moderado com rajadas. A noite terá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Os ventos serão fracos e moderados com rajadas.

Relacionadas
São Paulo (SP), 03/12/2025 - Movimentação do comércio na Ladeira Porto Geral no mês do Natal na região da 25 de março. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Compras de última hora agitam comércio popular em São Paulo
Brasília (DF), 22/12/2025 – O que as pessoas acham do natal, Joselita da Conceição (mãe) (e) e Joseli da Conceição (filha) (d). Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Mulheres veem no Natal a data para deixar a saudade e unir a família
Brasília (DF), 24/12/2025 - Lucas dos Prazeres - Artistas periféricos de auto de Natal têm lutas em suas comunidades. Foto: HANS VON MANTEUFFEL/Divulgação
Artistas periféricos de auto de Natal lideram lutas em comunidades
Edição:
Aline Leal
Previsão do Tempo meteorologia Santa Catarina Rio Grande do Sul
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Pope Leo XIV waves to the crowd during the Regina Caeli prayer from the main central loggia of St. Peter's Basilica in The Vatican, on May 11, 2025 (Photo by Massimo Valicchia/NurPhoto).NO USE FRANCE
Direitos Humanos Papa Leão XIV defende paz desarmada espelhada em luta de Cristo
qua, 24/12/2025 - 18:30
Brasília (DF), 21/10/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão no STF de julgamento da Ação Penal 2694 -Núcleo 4 da trama golpista. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Moraes autoriza visitas de filhos a Bolsonaro durante internação
qua, 24/12/2025 - 18:26
Brasília (DF), 24/12/2025 - Um apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro faz oração na frente do Hospital DF Star, onde será realizado uma cirurgia de hérnia inguinal e tratar de um soluço persistente. Hoje (24), Bolsonaro fará exames pré-operatórios. O procedimento cirúrgico será realizado amanhã (25). A internação deve durar de cinco a sete dias, segundo os advogados do ex-presidente. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Hospital confirma cirurgia de Bolsonaro para esta quinta
qua, 24/12/2025 - 17:54
Crianças de escolas públicas do DF vão a sessão de cinema em mostra com temática infantil paralela ao Festival de Cinema de Brasília, que acontece no Cine Brasília( Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Cultura Governo torna obrigatória exibição de filmes brasileiros nos cinemas
qua, 24/12/2025 - 17:36
Soccer Football - Brasileiro Championship - Flamengo v Ceara - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - December 3, 2025 Flamengo's Giorgian de Arrascaeta and Bruno Henrique lift the trophy as they celebrate with teammates after winning the Brasileiro Championship REUTERS/Ricardo Moraes
Esportes Ranking da CBF: Flamengo segue líder e Corinthians sobe para segundo
qua, 24/12/2025 - 17:02
FILE PHOTO: European Union flags flutter outside the European Commission headquarters in Brussels, Belgium, June 5, 2020. REUTERS/Yves Herman/File Photo
Internacional Europa critica EUA por negar vistos de ativistas contra desinformação
qua, 24/12/2025 - 17:01
Ver mais seta para baixo