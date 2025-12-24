Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm alerta para tempestade

Algumas regiões podem ter vento forte e granizo na véspera de Natal

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (24) um alerta de tempestade (perigo e perigo potencial) para grande parte do Rio Grande do Sul e também para todo o estado de Santa Catarina.

O Rio Grande do Sul terá chuva moderada a pontualmente forte, ventos de intensidade variada e granizo nesta tarde e à noite.

O alerta vermelho vale para as regiões central e norte do estado gaúcho, o que inclui a capital Porto Alegre e região metropolitana. A área pode receber chuva entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora, podendo chegar a 50mm a 100mm. Pode haver ventos entre 60 quilômetros por hora (km/h) a 100km/h e queda de granizo.

Esta previsão acima vale também para a cidade de Farroupilha, fortemente atingida nesta terça-feira (23) pela passagem de um tornado.

Para a região centro-sul do estado, o alerta é amarelo, o que indica perigo potencial. Pode haver chuva entre 20 e 30mm/h, podendo chegar até 50mm/dia. A velocidade dos ventos fica entre 40 a 60km/h e deve cair granizo.

Santa Catarina

O estado catarinense está todo sob alerta vermelho, segundo o Inmet, o que indica perigo. Pode haver chuva entre 50mm/dia e 100mm/dia e ventos intensos, de 60 km/h a 100km/h, além de queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica e pode haver queda de árvores e alagamentos.

Para a capital Florianópolis, a previsão para esta tarde é de muitas nuvens com chuva isolada e vento fraco a moderado com rajadas. A noite terá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Os ventos serão fracos e moderados com rajadas.