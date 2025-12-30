logo ebc
Rio tem previsão de calor e chuvas isoladas nos próximos dias

Nesta segunda-feira (29), temperatura máxima ficou em 35,6 °C
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 29/12/2025 - 21:50
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 26/12/2025 – Pessoas cuidam da hidratação em dia de calor no Rio de Janeiro. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A segunda-feira na capital fluminense foi marcada pelo calor extremo e pela alta umidade do ar, com aumento da nebulosidade ao longo do dia. A temperatura máxima registrada na cidade foi de 35,6 graus Celsius (ºC), na Vila Militar, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima, de 21,1 ºC, foi registrada às 2h, no bairro de Jacarepaguá, na zona sudoeste da cidade. De acordo com a meteorologia, há previsão de pancadas de chuva rápida agora à noite em áreas isoladas da cidade.

Próximos dias

Para esta terça-feira (30), a previsão do Sistema Alerta Rio é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva isoladas durante a tarde e à noite. A temperatura máxima deve ficar em torno de 36 ºC.

Na quarta-feira (31), dia da virada do ano, a previsão não tem grande alteração. O céu ficará parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva fracas no final da tarde e noite. O vento soprará na direção sudeste, e a temperatura máxima prevista é de 37 ºC.

O calor extremo no Rio deve-se a uma massa de ar quente e persistente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste do país. O fator principal para a persistência do calor é um sistema de alta pressão nos níveis médios da atmosfera que atua como uma barreira, inibindo a formação e o avanço de frentes frias e áreas de instabilidade para o interior do país.

Edição:
Juliana Andrade
Rio de Janeiro onda de calor previsão do tempo meteorologia
