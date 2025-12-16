logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Rio terá muito calor hoje, mas tempo mudará com chegada de frente fria

Petrópolis pode ter chuvas fortes
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/12/2025 - 08:29
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 25/01/2025 – Frequentadores se refrescam na Praia do Flamengo durante semana com alerta de calor extremo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

O Rio de Janeiro terá, nesta terça-feira (16), mais um dia de muito calor, com a temperatura máxima chegando aos 38°C. Mas no fim do dia, em função da aproximação de uma frente fria vindo do oceano devem ser registradas pancadas isoladas de chuva nos períodos da tarde e noite, acompanhadas de raios. Os ventos estarão moderados, com ocasionais rajadas fortes. 

Para a quarta-feira (17), a passagem da frente fria e a entrada de ventos úmidos do mar manterão o tempo instável no Rio, com previsão de céu nublado a encoberto e chuva moderada a forte nos períodos da madrugada/manhã, passando de fraca a moderada isolada a partir da tarde. 

Os ventos estarão moderados (18,5 km/h até 51,9 km/h) a fortes (52 km/h até 76 km/h) e as temperaturas estarão em declínio acentuado, com a máxima ficando em torno 28°C, uma queda de 10ºC, em relação ao dia anterior. 

Região serrana

Com a aproximação de uma frente fria no estado do Rio, a Defesa Civil de Petrópolis, na região serrana, emitiu um aviso meteorológico com a previsão de pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento.
São esperados acumulados de chuva elevados, ventos intensos e declínio significativo de temperatura. O aviso meteorológico tem vigência entre 10h desta terça-feira (16) até 12h de quinta-feira (18).

Teresópolis

A prefeitura de Teresópolis também fez um alerta à população sobre a probabilidade de chuva moderada a forte para as próximas horas.
A defesa civil do município pediu à população que fique atenta aos alertas e, em caso de emergência, ligue 0800 202 1066 ou 3644-6408 Atendimento Digital ao Cidadão.
A equipe de monitoramento segue acompanhando as condições do tempo e novas atualizações serão divulgadas caso ocorram mudanças no cenário.

Friburgo

Uma forte chuva atingiu grande parte da cidade de Nova Friburgo nessa segunda-feira (15). De acordo com a Defesa Civil, a instabilidade deve persistir e seguir até, pelo menos, às 9h desta terça-feira, (16), em razão da atuação de uma frente fria sobre a região serrana.

O órgão informou, ainda, que “permanece o risco moderado de deslizamentos, especialmente em áreas de encosta, e não descarta a emissão de novos alertas caso o volume de chuva aumente nas próximas horas. Além da chuva intensa, a previsão aponta ainda para rajadas de vento, o que amplia o grau de atenção para possíveis ocorrências”.

Relacionadas
São Paulo (SP),14/03/2023 - Pessoas se protegem da chuva que deixa São Paulo em estado de atenção no final da tarde, no Viaduto Pompéia. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Após fortes chuvas, moradores de Paraibuna e Itirapina podem usar FGTS
São José do Caí (RS), 18/06/2025 - Bombeiros acionados para fazer resgate durante chuvas no Rio Grande do Sul. Foto: Alexandre Pessoa/Divulgação
Chuvas no Rio Grande do Sul deixam dois mortos e um desaparecido
Edição:
Kleber Sampaio
Rio de Janeiro Chuvas Calor meteorologia
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Jannik Sinner no Masters de Xangai 5/10/2025 REUTERS/Go Nakamura
Esportes Temporada de 2026 no tênis terá nova política de carlor, anuncia ATP
ter, 16/12/2025 - 12:35
Rio de Janeiro (RJ), 31/07/2023 - Fachada do hotel Copacabana Palacena, praia de Copacabana, zona sul da cidade. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
Economia Padronização para horário de entrada e saída de hotéis começa a valer
ter, 16/12/2025 - 12:25
São Félix do Xingu (PA), 16/12/2025 - A ação de desintrusão no território indígena Apyterewa, é realizada de forma integrada, com participação do Ministério dos Povos Indígenas, Funai, Abin, Ibama, Força Nacional, polícias Civil e Militar do Pará e da Agência de Defesa Agropecuária do estado. Foto: Gilvan Alves/TV Brasil
Justiça Funai solicita apoio da PF para investigar emboscada no Pará
ter, 16/12/2025 - 12:20
Economia, Moeda, Real,Dinheiro, Calculadora Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Economia Sob efeito do juro alto, economia recua 0,3% em outubro
ter, 16/12/2025 - 12:17
Viaturas e agentes da Polícia Federal no Rio de Janeiro REUTERS/Ueslei Marcelino
Justiça Dino autoriza buscas em apartamento do deputado Antônio Doido
ter, 16/12/2025 - 11:49
02/06/2023 - Brasília - A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (2) uma operação para reprimir a pornografia infantil. Foto: Polícia Federal/ Divulgação
Justiça Desembargador é preso por operação que mirou em presidente da Alerj
ter, 16/12/2025 - 11:32
Ver mais seta para baixo