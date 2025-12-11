São Paulo e capitais do Sul terão ventos moderados nesta quinta-feira

A ventania provocada pela chegada de um ciclone extratropical vai continuar em algumas capitais nesta quinta-feira (11), mas não tão forte quanto a de ontem. A Grande São Paulo já enfrenta ventos moderados nesta manhã, com velocidade média, de 20 a 30 quilômetros/hora (km/h), bem abaixo dos mais de 98 km/h registrados nessa quarta (10). Apesar disso, já foi registrada hoje rajada de 64,8 km/h em Congonhas, na capital paulista.

Em algumas regiões do estado, como em São José dos Campos e no litoral, há previsão de rajadas mais fortes até o fim da manhã. Itatinga, no interior, já enfrentou rajadas de 74,8 km, e Cachoeira Paulista, ventos de 66,2 km/h nesta manhã.

Não há previsão de chuvas significativas para o estado de São Paulo, segundo informação da Defesa Civil. As temperaturas ficarão amenas e se elevam ao longo do dia.

A Região Sul do país também continua sob os efeitos do ciclone nesta quinta. Em Curitiba, a previsão é de ventos moderados pela manhã e à tarde e fracos à noite. Não chove na capital paranaense, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Florianópolis, capital de Santa Catarina, registra ventos fracos pela manhã e deve permanecer assim na parte da tarde. À noite, a previsão é de vento fraco a moderado e sem chuva.

Para Porto Alegre, o Inmet prevê vento fraco a moderado pela manhã; e fraco a moderado, com rajadas, à tarde e à noite.