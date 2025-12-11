logo ebc
São Paulo tem mais de 200 voos afetados por ventos

Aeroportos de Congonhas e Guarulhos são impactados
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/12/2025 - 20:56
Brasília
São Paulo (SP) 11/12/2025 - Aviões taxiando na pista do aeroporto de Congonhas Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A Aena, concessionária responsável pelo aeroporto de Congonhas, em São Paulo, confirmou 66 chegadas e 51 partidas canceladas hoje (11). A GRU, responsável pelo aeroporto de Guarulhos, informou que 72 voos foram cancelados e 28 direcionados para outros aeroportos.

A região metropolitana de São Paulo segue sob influência de um ciclone extratropical que afetou o estado e toda a região sul do país esta semana.

Segundo a Aena, os cancelamentos ocorrem "em razão das condições meteorológicas registradas ontem (10), com rajadas de vento acima de 90 km/h, e dos ajustes necessários à malha aérea". Aeroportos sofrem influência do mau tempo. 

 

 

Edição:
Kleber Sampaio
aeroportos São Paulo Ventos
