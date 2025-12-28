logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Temperatura em São Paulo chega a 37,2ºC e bate recorde para dezembro

Restante do estado também teve muito calor
Agência Brasil
Publicado em 28/12/2025 - 18:51
agencia brasil - São Paulo
São Paulo (SP), 27/12/2025 - Pessoas na rua durante forte onda de calor. Operação Altas Temperaturas em São Paulo, devido ao forte calor na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A temperatura na cidade de São Paulo, neste domingo (28), chegou a 37,2ºC, estabelecendo um novo recorde de calor para o mês de dezembro desde o início das medições, em 1943.

Este número foi registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) no Mirante de Santana, às 16h. A marca anterior era a da última sexta-feira (26), que foi de 36,1ºC.

O restante do estado de São Paulo também sofreu com muito calor neste domingo. A cidade de Pedro de Toleto teve temperatura de 42,1ºC. Miracatu teve 41,6ºC, Registro ficou com 39.8ºC.

São Paulo e boa parte da região sudeste enfrentam uma onda de calor nos últimos dias. Uma massa de ar quente estacionou em toda esta área, que abrange também partes de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e impede a chegada de frentes frias.

Edição:
Odair Braz Júnior
São Paulo Temperatura
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 27/12/2025 - Pessoas na rua durante forte onda de calor. Operação Altas Temperaturas em São Paulo, devido ao forte calor na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agencia Brasil
Geral Temperatura em São Paulo chega a 37,2ºC e bate recorde para dezembro
dom, 28/12/2025 - 18:51
argélia, copa africana de nações
Esportes Filho de Zidane estreia na Copa Africana de Nações com a Argélia
dom, 28/12/2025 - 17:54
Brasília (DF), 17/09/2025 - Fachada do hospital DF Star, onde Jair Bolsonaro está internado. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Bolsonaro apresenta crise de soluços e pressão alta após procedimento
dom, 28/12/2025 - 17:13
Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy looks at U.S. President Donald Trump upon his arrival for meetings at Trump's Mar-a-Lago club in Palm Beach, Florida, U.S., December 28, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Internacional Trump diz que acordo para fim da guerra está nas “etapas finais”
dom, 28/12/2025 - 17:03
Brasília (DF), 10/02/2025 - Presidente do STF Roberto Barroso e ministro Alexandre de Moraes recebem relator especial para liberdade de expressão da CIDH. Foto: Antônio Augusto/STF
Direitos Humanos OEA vê instituições fortes no Brasil e afasta tese de censura
dom, 28/12/2025 - 16:56
barco, indonésia, técnico valência
Esportes Fernando Martín, técnico do Valencia, morre em acidente na Indonésia
dom, 28/12/2025 - 16:12
Ver mais seta para baixo