Todo o estado de São Paulo terá sexta-feira de muito calor

Capital paulista bateu neste Natal recorde de temperatura
Agência Brasil
Publicado em 26/12/2025 - 08:03
São Paulo
Brasília (DF), 22/08/2025 - Pessoas no Parque da Cidade com o calor e a baixa umidade. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
© Bruno Peres/Agência Brasil

A cidade de São Paulo bateu recorde de temperatura nesta quinta-feira (25) com 35,9ºC, a mais alta já registrada para um mês de dezembro. E nesta sexta (26), não será muito diferente.

Para a capital paulista é esperada uma temperatura máxima de 34ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A mínima é 22ºC. Já pela manhã, haverá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. À tarde, o cenário é o mesmo. À noite, os paulistanos terão também muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os ventos são fracos ao longo de todo o dia e durante a noite.

Interior

Todo o interior paulista também sofre com o forte calor, já que a temperatura está 5ºC acima da média para o mês de dezembro. Bauru tem 35ºC, possibilidade de chuva e vento fracos.

Ribeirão Preto tem previsão de temperatura também para 35ºC, chuva e vento fracos.

Para São José do Rio Preto e região a previsão é 34ºC, sem possibilidade de chuva e vento fraco.

Litoral

Santos tem máxima de 31ºC, sem possibilidade de chuva e vento fraco.

Para Guarujá e Praia Grande, a previsão é 29ºC de máxima, sem possibilidade de chuva e vento fraco.

Ubatuba tem máxima de 30ºC e chance de chuva fraca e vento fraco.

 

