Tornado destelha escola e residências no Rio Grande do Sul

Apesar dos estragos, não há registro de feridos ou desabrigados
Agência Brasil
Publicado em 24/12/2025 - 11:50
São Paulo
Brasília (DF), 24/12/2025 - Tornado na Serra do RS foi o 2º em 15 dias e causou ventos de 100 km/h. Foto: Defesa Civil-RS
© Defesa Civil-RS

Um tornado passou pela cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, na tarde desta terça-feira (23) e trouxe muita chuva e ventos, causando estragos por toda a região.

Não houve feridos, e as famílias que tiveram suas casas comprometidas buscaram ajuda de parentes e amigos. A prefeitura informou que não há registro de desabrigados ou desalojados até esta manhã.

Segundo a Defesa Civil local, a comunidade de Vila Rica foi a que sofreu os maiores danos, com destelhamento de uma escola municipal e também cerca de 20 casas.

Houve também a queda de duas árvores, uma na Rua Pedro Antonello e outra na comunidade de São Luiz. No bairro Imigrante, o Corpo de Bombeiros atendeu casos de destelhamento em uma casa e em um prédio residencial.

A Defesa Civil recomenda à população de Farroupilha que evite ir até as áreas atingidas pelo tornado e que também não faça manutenção por conta própria nos imóveis atingidos.

Também é preciso tomar cuidado com a rede elétrica, porque há fios e cabos caídos na rua e que podem estar energizados.

A previsão para o estado do Rio Grande do Sul nesta quarta (24), véspera de Natal, é de chuva moderada a pontualmente forte.

Tornado

A confirmação de que o evento climático foi um tornado se deu após análise técnica do Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

O órgão observou os destroços e notou que houve o lançamento de materiais em múltiplas direções, o que é uma característica de tornados. Os ventos ultrapassaram os 100 km/h.

 

Edição:
Vinicius Lisboa
tornado Rio Grande do Sul farroupilha Defesa Civil Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul
