Tornado destelha escola e residências no Rio Grande do Sul

Apesar dos estragos, não há registro de feridos ou desabrigados

Um tornado passou pela cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, na tarde desta terça-feira (23) e trouxe muita chuva e ventos, causando estragos por toda a região.

Não houve feridos, e as famílias que tiveram suas casas comprometidas buscaram ajuda de parentes e amigos. A prefeitura informou que não há registro de desabrigados ou desalojados até esta manhã.

Segundo a Defesa Civil local, a comunidade de Vila Rica foi a que sofreu os maiores danos, com destelhamento de uma escola municipal e também cerca de 20 casas.

Houve também a queda de duas árvores, uma na Rua Pedro Antonello e outra na comunidade de São Luiz. No bairro Imigrante, o Corpo de Bombeiros atendeu casos de destelhamento em uma casa e em um prédio residencial.

A Defesa Civil recomenda à população de Farroupilha que evite ir até as áreas atingidas pelo tornado e que também não faça manutenção por conta própria nos imóveis atingidos.

Também é preciso tomar cuidado com a rede elétrica, porque há fios e cabos caídos na rua e que podem estar energizados.

A previsão para o estado do Rio Grande do Sul nesta quarta (24), véspera de Natal, é de chuva moderada a pontualmente forte.

Tornado

A confirmação de que o evento climático foi um tornado se deu após análise técnica do Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

O órgão observou os destroços e notou que houve o lançamento de materiais em múltiplas direções, o que é uma característica de tornados. Os ventos ultrapassaram os 100 km/h.