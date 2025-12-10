logo ebc
Ventania faz Congonhas cancelar 87 decolagens e 80 pousos

Velocidade da ventania superou os 90 quilômetros por hora
Bruno de Freitas Moura - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/12/2025 - 20:29
São Paulo
São Paulo (SP), 14/08/2024 - Fachada do Aeroporto de Congonhas. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Os fortes ventos que atingiram a capital paulista nesta quarta-feira (10) causaram o cancelamento de 87 decolagens e 80 pousos no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O local, segundo a Aena, concessionária que administra o aeroporto, foi atingido por rajadas de vento que superaram os 90 Km/h.

A aeronave do voo 5037 da Azul, que partiu de manhã de Curitiba e tinha como destino o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, não conseguiu pousar na capital paulista em razão dos fortes ventos e precisou arremeter. A aeronave foi desviada para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), onde pousou às 13h06. 

A Aena informou ainda que o aeroporto de Congonhas permanece aberto, mas recomenda que os passageiros com viagens programadas entrem em contato com as companhias aéreas para verificar a situação do voo.

Guarulhos

A GRU Airport, que administra o Aeroporto Internacional de Guarulhos, diz que a operação do local também foi impactada por fortes rajadas de vento, com velocidade superior a 90 km/h. “Seguindo os procedimentos de segurança, 31 aeronaves com destino a Guarulhos foram alternadas para outros aeroportos. Às 16h20, com a melhoria das condições climáticas, as operações de chegada começaram a ser normalizadas. Os voos de partida de Guarulhos seguem normalmente”, disse, em nota.

Edição:
Aline Leal
Vento meteorologia Tempo em São Paulo São Paulo
