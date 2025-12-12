logo ebc
Ventania que atingiu SP provocou cancelamento de voos no Rio

Galeão e Santos Dumont tiveram filas e sobrecarga na operação
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 11/12/2025 - 21:44
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 02/10/2023 - Movimento de passageiros no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, após migração de voos operados no Aeroporto Santos Dumont. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Os aeroportos do Galeão, na Ilha do Governador e o Santos Dumont, na região central do Rio de Janeiro, seguem enfrentando problemas de operação nesta quinta-feira (11), devido aos ventos de quase 100 km/h registrados em São Paulo nesta quarta-feira, que provocaram atrasos nos aeroportos paulistas de Congonhas e Guarulhos.

A instabilidade climática que provocou alterações nas linhas aéreas que se destinam a São Paulo resultou no cancelamento de dezenas de voos nos aeroportos do Rio. A concessionária RIOgaleão informa que, desde ontem (10), recebeu 31 voos desviados de São Paulo devido ao mau tempo e registrou 42 cancelamentos. 

“Em razão desse remanejamento aéreo, a malha segue em processo de ajuste, com filas desde o início da manhã, devido a sobrecarga na operação”, informou a concessionária. 

O aeroporto Santos Dumont teve até a tarde desta quinta-feira, 26 voos cancelados.

A situação no Rio foi provocada pelo vendaval com intensas rajadas de vento que também afetaram o trânsito, a rede de energia e o abastecimento de água de São Paulo. A ventania deixou 1,5 milhão de imóveis sem energia por conta da ventania, provocada por um ciclone extratropical que cortou a capital paulista.

São Paulo (SP), 10/12/2025 - Queda de árvores sobre carros na rua Paula Ney, na Vila Mariana. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Mais de 1,3 milhão de imóveis continuam sem energia elétrica em SP
São Paulo (SP) 11/12/2025 - Aviões taxiando na pista do aeroporto de Congonhas Foto Paulo Pinto/Agencia Brasil
São Paulo tem mais de 200 voos afetados por ventos
