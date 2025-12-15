logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Volta a subir em São Paulo o número de clientes sem energia

Enel diz que oscilação é normal
Agência Brasil
Publicado em 15/12/2025 - 11:51
São Paulo
São Paulo (SP), 10/12/2025 - Profissionais da prefeitura trabalham para removere árvore caída na avenida 23 de Maio após tempestade com fortes ventos na capital paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil

Subiu ao longo desta manhã de segunda-feira (15) a quantidade de consumidores sem energia em São Paulo. No início do dia havia cerca de 27 mil clientes impactados e, no momento da publicação desta notícia, o número subiu para 55 mil.

A cidade de São Paulo, que tem o maior contingente de clientes, é a região que mais sofre: são quase 39 mil consumidores às escuras.

Mais cidades da Grande São Paulo também continuam sendo atingidas. Em Itapevi, dos 98 mil consumidores, há 893 sem energia. É quase 1% do total.

Ao todo, nesta manhã, 0,64% dos clientes está sem energia.

A Enel divulgou um comunicado de manhã informando que havia conseguido restabelecer o padrão de normalidade de sua operação. Diz ainda que suas equipes de reparo continuam nas ruas trabalhando para restabelecer o serviço.

Em contato com a Agência Brasil, a concessionária explicou também que há uma variação normal ao longo do dia no número de clientes sem energia.

“Enquanto equipes restabelecem o fornecimento em alguns pontos, novas ocorrências podem ser registradas em outros trechos da rede, seja por fatores climáticos, objetos arremessados sobre a rede ou manobras técnicas necessárias para a execução dos reparos”.

Ciclone

Na última quarta (10) e quinta (11), São Paulo e sua região metropolitana foram atingidas por um ciclone extratropical que gerou ventos que chegaram a 98km/h em algumas áreas. Mais de 330 árvores caíram, o que acabou interrompendo o fornecimento de energia.

No auge do problema, mais de 2,2 milhões de clientes ficaram às escuras.

No sábado (13), a Justiça ordenou que a Enel restabelecesse o serviço em 12 horas sob pena de multa de R$ 200 mil por hora descumprida. A companhia, também no sábado, declarou que a situação estaria normalizada no domingo.

Ontem, o ministério de Minas e Energia também se manifestou sobre o problema de energia elétrica em São Paulo. O órgão afirmou que a Enel pode perder a concessão se não cumprir integralmente os índices de qualidade e as obrigações contratuais previstas.

“O governo do Brasil não tolerará falhas reiteradas, interrupções prolongadas ou qualquer desrespeito à população, especialmente em um serviço essencial como o fornecimento de energia elétrica”, declarou a pasta.

 

Relacionadas
São Paulo (SP), 10/12/2025 - Queda de árvores sobre carros na rua Paula Ney, na Vila Mariana. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Volta a chover em São Paulo e número de pessoas sem luz aumenta
São Paulo (SP), 09/12/2025 - Chegada de frente fria causa chuva na capital paulista. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Estado de SP deve ter chuva e ventos intensos até a próxima terça
São Paulo (SP), 18/02/2025 - Calor de 35ºC e chuva forte a tarde no centro de São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Capitais do Centro-Sul terão chuvas e ventania até quinta-feira
Edição:
Valéria Aguiar
chuva ventania Enel
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
12/12/2025 - São Paulo - O presidente Lula, participa do lançamento do SBT News. Foto: Frame/ Canal GOV
Política Lula destaca abertura de 500 mercados internacionais para agropecuária
seg, 15/12/2025 - 15:15
Fachada do Supremo Tribunal Federal (STF) com estátua A Justiça, de Alfredo Ceschiatti, em primeiro plano.
Justiça STF tem dois votos contra marco temporal de terras indígenas
seg, 15/12/2025 - 15:05
Brasília (DF), 09/07/2025 - Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, durante audiência na Comissão de Segurança da Câmara. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Diretor diz que PF não mede “estatura política” ao investigar emendas
seg, 15/12/2025 - 14:55
FILE PHOTO: Actors Rob Reiner and Sally Struthers, stars of the television show
Internacional Filho de cineasta é preso suspeito de matar o pai em Los Angeles
seg, 15/12/2025 - 14:51
Brasília (DF) 14/09/2025 O ex-presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de seu filho, Jair Renan, deixa hospital sob forte esquema de segurança, após passar por procedimentos. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Defesa de Bolsonaro reitera pedido por cirurgia e prisão domiciliar
seg, 15/12/2025 - 14:20
Brasília (DF), 14/07/2025 - PF e Polícia Civil apuram assassinato de filho de cacique no Paraná Foto: Polícia Federal/Divulgação
Geral PF apreende R$ 9,5 bilhões em operações contra o crime em 2025
seg, 15/12/2025 - 13:49
Ver mais seta para baixo