logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Adolescentes suspeitos de matar o cão Orelha voltam ao Brasil

Polícia fez operação durante a chegada dos jovens ao país
Agencia Brasil​
Publicado em 30/01/2026 - 09:15
São Paulo
28.01.2026 - Cão Orelha, morto por adolescentes em SC. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina
© Polícia Civil de Santa Catarina

Dois dos quatro adolescentes que espancaram o cachorro comunitário Orelha voltaram ao país na noite desta quinta-feira (30). Eles estavam passeando na Disney. A Polícia Civil de Santa Catarina fez uma operação no aeroporto durante a chegada deles, cumprindo mandado de busca e apreensão de celulares dos dois jovens. Eles são investigados por crime de maus-tratos.

Os rapazes foram intimados a prestar depoimento às autoridades e seus celulares foram encaminhados à Polícia Científica, que fará a análise e extração de dados. Outros dispositivos eletrônicos dos jovens já foram apreendidos em outra operação.

A polícia também pediu a emissão do laudo de corpo de delito do Orelha.

Brutalidade

O cachorro comunitário Orelha, de cerca de 10 anos de idade, foi brutalmente espancado na Praia Brava, litoral de Santa Catarina, no dia 4 de janeiro, por quatro adolescentes. No dia 5, foi submetido à eutanásia por um veterinário devido à gravidade dos ferimentos. O caso chocou o país.

Pais de dois deles e um tio, segundo a polícia, coagiram testemunhas e atrapalharam as investigações. Os três foram indiciados. As investigações continuam.

Num outro caso de violência contra animais, o cachorrinho Abacate foi morto na cidade de Toledo, no Paraná, com um tiro de arma de fogo na terça-feira (27).

A polícia investiga quem foi o autor do disparo.

Relacionadas
28.01.2026 - Cão Orelha, morto por adolescentes em SC. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina
Caso Orelha: o que se sabe até agora sobre a morte do cão em SC
28.01.2026 - Cão Orelha, morto por adolescentes em SC. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina
Saiba que sanções podem ser aplicadas a jovens que mataram cão Orelha
Edição:
Valéria Aguiar
maus-tratos a animais adolescentes cão Orelha polícia civil Santa Catarina Abacate
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodriguez, durante coletiva de imprensa em Moscou, Rússia.
Internacional Venezuela aprova reforma da Lei dos Hidrocarbonetos
sex, 30/01/2026 - 11:09
Rio de Janeiro (RJ), 16/11/2025 – Estudantes aguardam abertura dos portões no segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Cefet Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Inep oferece declaração que permite matrícula na educação superior
sex, 30/01/2026 - 11:00
São Felix do Xingú.16/12/2023 Vila Renascer é totalmente desocupada e agentes intensificam trabalho de inutilização das estruturas ilegais na Terra Indígena. Animais são encontrados em situação de abandono e maus tratos. Foto ASCOM
Geral PF prende suspeito de assassinato de parceiro do Ibama na TI Apyterewa
sex, 30/01/2026 - 10:36
Gaby Amarantos
Cultura Festival Pernambuco Meu País Verão retorna à programação da TV Brasil
sex, 30/01/2026 - 10:18
Brasília (DF), 27/01/2026 - Vírus Nipah tem alta taxa de letalidade. Foto: Ruslanas Baranauskas/Divulgação
Internacional OMS afirma que risco do vírus Nipah é baixo na Índia, sem propagação
sex, 30/01/2026 - 10:04
30/01/2026 - cachorro comunitário morre após ser baleado com cerca de 10 tiros em avenida da Zona Leste de SP. Foto: Câmera de segurança
Geral Cachorro é morto com dez tiros em frente a ponto de ônibus em SP
sex, 30/01/2026 - 10:01
Ver mais seta para baixo