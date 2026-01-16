logo ebc
Amazônia e Sul têm alerta de perigo para chuvas intensas

Há possibilidade de enchentes e ventos de até 100 km/h
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 16/01/2026 - 08:23
São Paulo
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Chuvas intensas voltam a gerar alertas em diversas regiões do país para esta sexta-feira (16). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém cinco alertas para hoje, indicando chuvas de risco moderado e elevado. As regiões críticas estão na Amazônia, nos estados do Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia, com alerta válido para esta sexta. O mesmo vale para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Na região norte são esperadas chuvas entre 30 a 60 milímetros por hora, com acumulados entre 50 e 100 mm/dia. Também há possibilidade de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, condições que levam ao risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos.

Há também destaque para o risco de raios. A região tem influência da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), com previsão de acumulados acima dos 150mm entre 12 e 19/01 no oeste do Amapá, oeste do Amazonas e sul do Pará.

Inundação

A região também tem alerta - emitido pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden/MCTI) - indicando condição moderada para "a possibilidade de inundação gradual de áreas ribeirinhas devido ao extravasamento de rios e igarapés nas regiões geográficas intermediárias de Rio Branco, Cruzeiro do Sul (AC) e Tefé (AM), devido à propagação das ondas de cheia e rios secundários". 

No Sul, todo o estado do Rio Grande do Sul e as regiões sul e oeste de Santa Catarina têm alerta severo para hoje com ocorrência de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia, além de possibilidade de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h e queda de granizo.

A Defesa Civil gaúcha mantém todo o estado sob alerta para tempestades desde ontem à noite, com destaque para risco de destelhamento em áreas do interior do estado, sobretudo, na região nordeste do estado.

No Sudeste, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro têm alerta para condições moderadas de enxurradas, extravasamento de córregos e alagamentos, além de movimento de massa (desabamentos e escorregamentos) nas regiões de Pouso Alegre (MG), São Paulo, Campinas, Sorocaba e São José dos Campos (SP) e Rio de Janeiro, segundo o Cemaden.

Edição:
Kleber Sampaio
alerta chuvas meteorologia
