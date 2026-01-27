logo ebc
Após 24 dias, buscas por crianças no MA se concentram em mata e rio

Secretário de Segurança do estado fala em investigação rigorosa
Luciano Nascimento - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 27/01/2026 - 17:38
São Luís
Bacabal (MA), 21/01/2026 - Três crianças desapareceram após saírem para brincar em povoado de Bacabal no Maranhão. Foto: Bombeiros MA/Divulgação
Após mais de três semanas, a Polícia Civil do Maranhão intensificou o trabalho de investigação do desaparecimento e as buscas pelos irmãos Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4 anos, vistos pela última vez em 4 de janeiro, no quilombo São Sebastião dos Pretos em Bacabal (MA).

Depois de 24 dias, as buscas estão concentradas na mata e na outra margem do Rio Mearim, onde cães farejadores sentiram o cheiro das crianças.

“As buscas pelas duas crianças continuam em áreas de mata, rios e lagos, em paralelo a uma investigação rigorosa”, disse o secretário de Segurança Pública do Maranhão, Maurício Martins, em uma rede social. 

O secretário informou que os detalhes das investigações não são divulgados para não comprometer o trabalho policial.

Nesta segunda-feira (26), Martins também se manifestou a respeito de uma denúncia de que os irmãos teriam sido vistos em São Paulo. O secretário disse que a notícia era falsa e criticou a disseminação de fake news sobre o caso.

“Foi verificada a denúncia sobre o possível paradeiro das crianças em São Paulo. Uma equipe da comissão de investigação foi deslocada e atuou em cooperação com a Polícia Civil do estado, mas a informação não se confirmou”, disse.

“As buscas aos irmãos continuam, com equipes atuando em áreas de difícil acesso e a Polícia Civil conduzindo a investigação de forma rigorosa. Reforçamos que informações falsas ampliam a dor da família e podem configurar crime”, concluiu.

Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, todos que foram ouvidos até o momento foram chamados na condição de testemunhas e que qualquer informação diferente disso é falsa.

Desaparecimento

As três crianças desapareceram, no dia 4 de janeiro, após saírem para brincar no Quilombo de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal. No dia 7 de janeiro, Anderson Kauan, de 8 anos e primo das crianças, foi encontrado por carroceiros em uma estrada no povoado Santa Rosa, vizinho ao que havia desparecido. Aos profissionais ele afirmou ter deixado os dois primos enquanto buscava ajuda.

Desde o desaparecimento, a área de buscas, de cerca de 54 quilômetros quadrados, é marcada por mata de vegetação fechada, terreno é irregular, com poucas trilhas, difícil acesso, açudes, Rio Mearim e lagos.

Na última quarta-feira (21), Anderson Kauan auxiliou nas buscas das crianças. Após ter recebido alta hospitalar, depois de 14 dias internado, o garoto mostrou aos policiais o caminho que percorreu com os primos até uma cabana abandonada, próxima às margens do Rio Mearim.

Além disso, militares da Marinha estão usando o equipamento de sonar para fazer a varredura em trecho de 3 km do Rio Mearim em busca de vestígios das crianças. O equipamento mapeia áreas submersas, produzindo imagens do fundo do rio ou do mar, mesmo em locais com pouca visibilidade.

“Os trabalhos avançam pela região e, com prioridade, pelo leito do Rio Mearim, com apoio da Marinha e de mergulhadores do Corpo de Bombeiros. Também seguimos com as investigações para dar uma resposta à família, à comunidade de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, e a todos que acompanham o caso”, acrescentou Brandão.

