Geral

Após queda e fraturas, escritora Adélia Prado tem melhora de saúde

Poetisa está internada em hospital após passar por duas cirurgias
Agência Brasil
Publicado em 28/01/2026 - 11:45
São Paulo
28.01.2026 - Foto de arquivo - A poeta Adélia Prado com seu livro 'O Jardim das Oliveiras' em sua casa em Divinópolis. Foto: Ana Prado/Arquivo pessoal
© Ana Prado/Arquivo pessoal

A escritora e poetisa mineira Adélia Prado, de 90 anos de idade, apresentou evolução em seu quadro de saúde, com “melhora clínica progressiva”, segundo boletim do Hospital São Judas Tadeu, no município de Divinópolis, região metropolitana de Belo Horizonte, onde está internada.

Adélia foi para o hospital após sofrer uma queda em casa no dia 19 de janeiro, quando fraturou o fêmur, cotovelo e punho. Ela precisou passar por duas cirurgias e teve evolução satisfatória no pós-operatório.

Ainda segundo o boletim médico, ela está “acordada, orientada, hemodinamicamente estável” e sem necessidade do uso de medicamentos vasoativos. A escritora também apresentou melhora renal, função que havia apresentado complicações.

Adélia Prado permanece internada para monitoração contínua e assistência especializada.

Carreira

Além de escritora e poetisa, Adélia Prado também é professora e filósofa. Ela lecionou por mais de 20 anos e em 1975 lançou seu primeiro livro, Bagagem. Vieram muitos outros depois, como O Coração Disparado (1978), Solte os Cachorros (1979), O Pelicano (1987), O Homem da Mão Seca (1994).

Seu trabalho mais recente saiu em 2025 no livro de poemas 13 Mulheres Contemporâneas, 13 Poemas Cada: Vozes que Rasgam a Pele.

Em 2001, Adélia foi indicada à Academia Brasileira de Letras (ABL) para ocupar a cadeira que havia sido de Jorge Amado, mas não foi eleita.

Edição:
Fernando Fraga
Adélia Prado Escritora poetisa
