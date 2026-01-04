logo ebc
Bombeiros do RJ abrem 5 mil vagas para o Projeto Botinho 2026

Colônia de férias inclui exercícios físicos e orientações de segurança
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/01/2026 - 16:30
Rio de Janeiro
Início simbólico do Projeto Botinho 2015 promovido pelo Corpo de Bombeiros.Trata-se de uma colônia de férias que tem como objetivo promover a integração social entre jovens de todo estado (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O projeto Botinho 2026, colônia de férias gratuita que é resultado de uma parceria entre o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro (CBMERJ) e o Sesc-RJ, recebe inscrições a partir deste domingo (4) para as 5 mil vagas oferecidas.

Podem se inscrever crianças e adolescentes de 7 a 17 anos, e as atividades acontecem entre os dias 21 e 30 de janeiro, das 8h às 11h, em 29 praias fluminenses.

As inscrições devem ser feitas individualmente, no site do projeto. No ato da inscrição, os responsáveis legais devem preencher a ficha com os dados da criança ou do adolescente e selecionar praia de interesse.

Após o cadastro, os inscritos receberão, em até 24 horas, um e-mail de confirmação com orientações para a entrega presencial de documentos, como atestado médico, em período a ser informado. Essa etapa é obrigatória para a efetivação da vaga.

Durante o período, os participantes realizam exercícios físicos na areia, recebem orientações sobre as condições do mar, noções de primeiros socorros e educação ambiental. Segundo o projeto, as ações são direcionadas à interação social e à prevenção de afogamentos, reforçando a cultura de autoproteção desde a infância.

Os alunos são organizados em três turmas: Golfinho (7 a 10 anos), Moby Dick (11 a 14 anos) e Tubarão (15 a 17 anos). Ao final do projeto, todos os participantes recebem certificado de conclusão.

Vinicius Lisboa
Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro natação Projeto Botinho bombeiros Rio de Janeiro praia colônia de férias
Início simbólico do Projeto Botinho 2015 promovido pelo Corpo de Bombeiros.Trata-se de uma colônia de férias que tem como objetivo promover a integração social entre jovens de todo estado (Tânia Rêgo/Agência Brasil)
