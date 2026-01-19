logo ebc
Bombeiros localizam corpo de mulher que desapareceu em enchente em SP

Marido também morreu em razão do mau tempo
Agência Brasil
Publicado em 19/01/2026 - 12:25
São Paulo

Os bombeiros de São Paulo localizaram nesta segunda-feira (19) o corpo de Maria Deusdete da Mata, de 67 anos, que desapareceu junto com o marido, na sexta-feira (16), após o carro onde estavam ser arrastado por enchentes na Vila Andrade, zona sul da capital, e cair no córrego que fica na Avenida Carlos Caldeira Filho. Uma filha do casal identificou o corpo da mãe.

Maria Deusdete foi encontrada no rio Jurubatuba (que se torna o Rio Pinheiros a partir de certo ponto), na altura do Autódromo de Interlagos.

Marcos da Mata Ribeiro, de 68 anos, marido de Maria, teve seu corpo localizado na manhã de sábado (17) no rio Pinheiros. Um filho do casal fez o reconhecimento. Marcos foi sepultado no domingo (18).

O carro do casal ainda não foi encontrado.

Edição:
Kleber Sampaio
Chuvas Enchentes São Paulo Mortes
