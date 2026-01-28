logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Cachorro comunitário Abacate é morto por um tiro no Paraná

Autoridades investigam quem foi o autor do disparo
Agência Brasil
Publicado em 28/01/2026 - 18:26
São Paulo
Toledo (PR), 28/01/2026 - Cachorro Abacate morre após ser baleado. Foto: leandrovolanick/Instagram
© leandrovolanick/Instagram

O cão Abacate foi morto nesta terça-feira (27) com um tiro de arma de fogo no bairro de Tocantins, na cidade de Toledo, Paraná. Segundo informações da polícia, a bala atravessou o corpo do animal, atingindo os rins.

As autoridades investigam quem foi o autor do disparo e salientam que houve a intenção de matar. Não foi um acidente.

Abacate, assim como Orelha, também morto de forma violenta, era um cachorro comunitário, cuidado pelos moradores da região.

Morte em Santa Catarina

O cãozinho Orelha foi morto de maneira violenta por quatro adolescentes em Santa Catarina. O caso ganhou repercussão nacional devido à crueldade do crime.

A polícia de Santa Catarina faz as investigações para determinar os culpados. Parentes dos jovens já foram indiciados pelo crime de coação. Eles teriam ameaçado testemunhas e atrapalhado o trabalho policial.

Relacionadas
28.01.2026 - Cão Orelha, morto por adolescentes em SC. Foto: Polícia Civil de Santa Catarina
Caso Orelha: o que se sabe até agora sobre a morte do cão em SC
Caldas Novas (GO), 28/01/2026 - Corretora Daiane Alves Souza. Foto: Câmera de segurança/Reprodução
Corpo da corretora que desapareceu em Caldas Novas é encontrado
Edição:
Aline Leal
cão Orelha maus-tratos a animais paraná
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Bolsa de Valores B3 do Brasil em São Paulo
Economia Bolsa renova recorde e supera os 184 mil pontos
qua, 28/01/2026 - 19:30
Embraer 190
Economia Embraer fecha 2025 com a maior carteira de pedidos de sua história
qua, 28/01/2026 - 19:22
Copa do Brasil, troféu
Esportes Definidos os duelos e mandos de campo da Copa do Brasil até a 3ª fase
qua, 28/01/2026 - 19:18
Cidade do Panamá, 28/01/2026 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o Presidente da República do Panamá, José Raúl Mulino, Palácio Presidencial. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Internacional Após investida de Trump, Lula defende neutralidade do Canal do Panamá
qua, 28/01/2026 - 19:17
Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia BC mantém juros básicos em 15% ao ano pela quinta vez seguida
qua, 28/01/2026 - 18:32
Toledo (PR), 28/01/2026 - Cachorro Abacate morre após ser baleado. Foto: leandrovolanick/Instagram
Geral Cachorro comunitário Abacate é morto por um tiro no Paraná
qua, 28/01/2026 - 18:26
Ver mais seta para baixo