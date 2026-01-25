logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Capital paulista tem 2º maior número de mortes no trânsito em 2025

Foram registradas 1.034 óbitos, a maioria, e motociclistas
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 25/01/2026 - 10:50
São Paulo
São Paulo (SP), 16/01/2025 - Aplicativo 99, lança serviço de Moto Taxi em São Paulo, contrariando norma da prefeitura que proíbe o serviço. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A capital paulista registrou, em 2025, o maior número de mortes no trânsito desde o ano de 2015. Foram 1.034 óbitos no ano passado; em 2024, 1.029; e em 2015, 1.101 – os três anos em que as mortes superaram o milhar. Os dados são do Sistema de Informações Gerenciais de Sinistros de Trânsito de São Paulo (Infosiga SP).

Motociclistas formam o maior número de vítimas, com 475 mortes, seguida dos pedestres (410), motoristas e passageiros de automóvel (85), ciclistas (35), ocupantes de caminhões (6); ocupantes de ônibus (6); outros (2); e não disponível (15). Segundo os dados, 82% das vítimas eram homens e 18%, mulheres. 

Em 2025, a faixa etária com maior número de vítimas foi a de 25 a 29 anos, seguida da de 20 a 24 anos, e a de 40 a 44 anos. Já o dia da semana em que mais mortes foram registradas foi o domingo (180), seguido da sexta-feira (154), e sábado (151).

Segundo o membro do Instituto de Engenharia, urbanista e arquiteto Flaminio Fichmann, a alta quantidade de mortes no trânsito paulistano em 2025 pode ser explicada pelo aumento da utilização de motocicletas, movimento que ocorre desde a pandemia de covid-19, e também pela migração de usuários do transporte coletivo para o transporte individual, modal em que os acidentes são mais frequentes.

“A gente teve uma diminuição do volume de pessoas utilizando o transporte público, metrô, trem e ônibus. E essa redução transferiu esse pessoal para o transporte individual, que é mais perigoso. O transporte público é muito seguro de maneira geral, são raros os acidentes fatais. Em contrapartida, os acidentes que envolvem motocicletas e, depois, automóveis, são consideráveis”, destaca.

De acordo com Fichmann, as mortes no trânsito podem ser mitigadas com o incentivo, pelo poder público, ao uso do transporte coletivo, o que beneficiaria também o sistema público de saúde.

“A cidade não tem espaço viário suficiente para abrigar uma quantidade cada vez maior de viagens, seja por motocicleta, seja por automóveis. Isso produz enormes congestionamentos e todas as demais consequências, como poluição, e toda sorte de problemas, como acidentes e o consequente maior número de internações”.

Em nota, a Prefeitura de São Paulo disse que tem adotado diversas medidas para aumentar a segurança no viário urbano, como Áreas Calmas, com limite de 30 km/h, Rotas Escolares Seguras, redução de velocidade em vias, ampliação do tempo de travessia, implantação de mais de 10 mil faixas de pedestres, travessias elevadas, minirrotatórias e o Programa Operacional de Segurança, em locais com maior índice de acidentes.

“Além dos Programas de Segurança Viária, o Plano de Metas Municipal inclui a implantação de tempo integral nas passagens de pedestres semaforizadas em vias com canteiro central, evitando assim longos tempos de espera, e as Frentes Seguras (boxes de motos na espera do semáforo veicular), que ampliam a segurança e a visibilidade entre pedestres e veículos”.

Relacionadas
Brumadinho (MG), 23/01/2024 - Homenagem às vítimas da tragédia do rompimento da barragem, no letreiro de Brumadinho, na entrada da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Após 7 anos, tragédia de Brumadinho será examinada na Justiça
Servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) entraram em greve por tempo indeterminado. Eles reivindicam reajuste salarial de 27,5% e melhores condições de trabalho (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Agências do INSS abrem para atendimento extra neste sábado e domingo
Edição:
Aline Leal
São Paulo Trânsito Mobilidade Urbana
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo (SP), 16/01/2025 - Aplicativo 99, lança serviço de Moto Taxi em São Paulo, contrariando norma da prefeitura que proíbe o serviço. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Capital paulista tem 2º maior número de mortes no trânsito em 2025
dom, 25/01/2026 - 10:50
Brasília (DF), 23/01/2026 - Programa Brasil no Mundo, da TV Brasil. Foto: TV Brasil
Cultura Programa Brasil no Mundo debate crise entre Europa e Trump
dom, 25/01/2026 - 10:00
Brasília (DF), 23/01/2026 - A Rádio Nacional transmite, neste domingo (25), o primeiro Fla-Flu do ano pelo Campeonato Carioca 2026. A jornada esportiva da emissora para Fluminense x Flamengo tem início às 17h30 e a bola rola às 18h, direto do Maracanã, no Rio de Janeiro. Arte/Agência Brasil
Esportes Rádio Nacional transmite Fla-Flu pelo Campeonato Carioca
dom, 25/01/2026 - 09:00
Brasília -22/06/2023 - Casas lotéricas fazem filas, devido aos prêmios acumulados durante a semana. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 92 milhões
dom, 25/01/2026 - 08:18
Brumadinho (MG), 23/01/2024 - Homenagem às vítimas da tragédia do rompimento da barragem, no letreiro de Brumadinho, na entrada da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Após 7 anos, tragédia de Brumadinho será examinada na Justiça
dom, 25/01/2026 - 08:00
Brasil empata em 2 a 2 na estreia da Copa América de futsal - em 24/01/2026
Esportes Copa América de Futsal: Brasil empata com Colômbia em estreia difícil
sab, 24/01/2026 - 20:28
Ver mais seta para baixo