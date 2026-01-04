Carnaval não oficial abre pré-folia neste domingo no Rio

Concentração a partir das 8h da manhã no centro da cidade

O carnaval começa oficialmente em fevereiro, mas os cariocas e turistas já se preparam para ocupar as ruas da cidade com confete, fantasia e muito samba.

Neste domingo (4), o Rio de Janeiro dá início ao chamado Carnaval Não Oficial, com mais de 70 blocos espalhados pelo Centro e por bairros das zonas Sul e Norte, marcando a abertura simbólica da temporada de pré-carnaval.

A concentração começa cedo: a partir das 8h da manhã, blocos parados e com cortejo tomam praças, ruas históricas e espaços culturais do Centro. Ao longo do dia, a programação se estende até o fim da tarde, quando o tradicional Cordão do Boi Tolo conduz o grande cortejo coletivo, reunindo dezenas de blocos em um trajeto que começa no Centro e segue pelo Aterro do Flamengo, Botafogo e Copacabana.

Para Luís Otávio Almeida, integrante do Boi Tolo e representante da Desliga dos Blocos, o termo “não oficial” carrega mais resistência do que rótulo.

“A definição de Carnaval Não Oficial só existe porque, desde 2009, há uma tentativa da prefeitura de oficializar o carnaval. O que hoje chamamos de não oficial pode ser chamado apenas de Carnaval, como foi por mais de dois séculos na cidade”, afirma.

Segundo ele, o decreto que passou a exigir burocracia prévia para que um bloco pudesse existir nas ruas acabou criando uma divisão artificial. “Independente do tamanho ou do caráter do bloco, passou-se a exigir que ele existisse no papel com seis meses de antecedência”, lembra.

Diferentemente das ligas tradicionais, a Desliga dos Blocos se define como um movimento.

“A Desliga não é uma liga. Não organizamos os blocos. Eles participam da Abertura por livre adesão. O máximo que fazemos é alinhar a programação de acordo com a intenção de cada coletivo”, explica Almeida.

A programação completa pode ser acessada nas redes sociais da Desliga e nas páginas dos próprios blocos. “Durante todo o pré-carnaval haverá eventos, ensaios e cortejos. O melhor caminho é acompanhar o Instagram dos blocos e das páginas que divulgam a folia”, orienta.

Incorporado ao cotidiano do Rio, o carnaval de rua movimenta a economia, impulsiona o turismo e redefine a dinâmica urbana. Para Almeida, o papel do poder público deveria ser o de garantir infraestrutura básica, sem interferir na essência da festa.

“O carnaval gera renda consistente para a cidade. A atuação do poder público deve ser discreta, garantindo segurança, limpeza e trânsito, sem interferir na maior festa popular do planeta”, diz. Ele também destaca a importância da ocupação cultural do Centro.

“Com a saída de empresas, era fundamental que esse chão histórico recebesse moradores. Falamos disso em manifestos e começamos a ver os primeiros frutos.”

Neste ano, a abertura do carnaval não oficial também reserva espaço para as crianças. A Aberturinha, no Aterro do Flamengo, terá brincadeiras populares, oficinas e shows voltados ao público infantil.

Programação dos blocos – Domingo (4)

Blocos parados

8h – Love Songs Praça Marechal Âncora

9h – O Baile Todo Armazém Utopia

9h – Não Monogamia Praça Mauá

9h – NossoBloco Bar Kamikaze

10h – Marimbondo Não Respeita Armazém Utopia

10h – Projeto Girô Praça Paris

10h – 8&80 Bar Kamikaze

10h – Enxota Que Eu Vou Casa Carnaval Rio

11h – Skabloco Armazém Utopia

11h – RodaBloco Bar Kamikaze

11h – Bloco dos Inconfidentes Casa Carnaval Rio

11h – Percussaça Bargaça – Morro do Pinto

11h – Toques para Odudua Praça XV

12h – Te Devoro Praça da Candelária

12h – Marejada Casa Carnaval Rio

12h – Calcinhas Bélicas Praça XV

13h – Bloco da Insana Casa Carnaval Rio

14h – Lambabloco Casa Carnaval Rio

15h – Os Biquínis de Ogodô convidam As Sungas de Odara Praça XV

17h – Só Toca Bloco Praça XV

Blocos com cortejo

8h – Bloco da Frida Pira Olímpica

8h – Papagoyaba Barca Niterói–Rio

9h – Vem Cá Minha Flor Praça Marechal Âncora

10h – Banheira do Gugu Pira Olímpica

11h – Bigode do Leôncio Arco do Teles

14h – Surdos e Mundos Rua Dom Manuel

17h – Grande cortejo com o Cordão do Boi Tolo Local a confirmar

Aberturinha – programação infantil

9h às 10h30 – Kidmi Brincante e oficina de perna de pau

10h30 às 11h – Contação de histórias com a Palhaça Claroca

11h às 12h – Banda Fanfarrinha

Aterro do Flamengo – altura do Belmonte