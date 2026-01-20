logo ebc
Chuva forte atinge o Rio de janeiro desde a noite desta segunda-feira

Não há registro desabrigados e desalojados até o momento
Ana Cristina Campos – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 20/01/2026 - 11:29
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 03/04/2023 - Ressaca na orla de Ipanema e Leblon, zona sul da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

A chuva forte que atingiu o estado do Rio de Janeiro desde a noite de segunda-feira (19) atravessou toda a madrugada e continuou até esta manhã (20). De acordo com o Sistema Alerta Rio, nesta terça-feira, feriado de São Sebastião na capital fluminense, o tempo permanece instável.

O céu, esta manhã, estará nublado a encoberto e há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. “Os ventos estarão moderados a fortes e as temperaturas apresentarão declínio acentuado, com mínima prevista de 18°C e máxima prevista de 26°C”, diz o Alerta Rio.

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou que, por volta das 21h desta segunda-feira, núcleos de chuva atuavam na zona norte e no entorno do Maciço da Tijuca, ocasionando chuva forte e raios.

A região da zona norte registrou o maior acumulado de chuva durante a noite. De acordo com o Sistema Alerta Rio, os bairros de Irajá, Penha e Ilha do Governador foram os mais atingidos pela chuva. Houve registro de alagamentos, bolsões d’água e quedas de árvore em todas as regiões da capital.

Não há registro de vítimas, nem de desabrigados e desalojados até o momento.

De acordo com o COR-Rio, a Marinha emitiu alerta para ondas de 2,5 metros de altura na orla da capital fluminense.

Sirenes acionadas

Segundo a Defesa Civil Estadual, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi o município que registrou maior volume de chuvas. No bairro Pantanal, o acumulado foi de 213,6 milímetros (mm) em 24 horas. Itaguaí, Queimados, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Rio Claro, Angra dos Reis e Mangaratiba também registraram chuvas superiores a 100 mm em 24 horas.

A órgão informou que 265 sirenes foram acionadas para aviso de chuva em diversas localidades, incluindo Barra Mansa (10), Barra do Piraí (15), Duque de Caxias (17), Magé (10), Petrópolis (22), Rio de Janeiro (155), Teresópolis (24) e São João de Meriti (12).

O Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ) informou que no momento há registro de chuva moderada nas regiões norte, noroeste, serrana, baixa litorânea e metropolitana. Além disso, há alerta de ressaca entre Paraty e Arraial do Cabo, com ondas de 2,5 metros.

A Defesa Civil recomenda que a população não entre no mar no período de maré alta, respeite a sinalização de segurança e orientações dos guarda-vidas, não entre no mar após o consumo de bebida alcóolica e se afaste de costões, pedras e áreas com correnteza visível.

Conforme o Alerta Rio, entre a quarta-feira (21) e sábado (24), o tempo se manterá instável na capital fluminense, com predomínio de céu nublado e previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento do dia. Os ventos estarão entre fracos e moderados.

Edição:
Aécio Amado
Alerta Rio chuvas Fortes Ondas mar agitado Cemaden-RJ
