Chuvas fortes causam novas enchentes na Grande São Paulo

Cidade está em clima de atenção para alagamentos
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 08/01/2026 - 17:34
São Paulo
São Paulo (SP), 06/11/2024 - Chuva forte atinge o centro de São Paulo no final da tarde. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A cidade de São Paulo registra chuvas intensas durante a tarde desta quinta-feira (8). Por volta das 15 horas houve precipitação intensa, na casa do 70mm, nas estações de medição em Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos. Houve chuvas também nas regiões de Itaquera e Guaianazes, que são bairros da zona leste da capital, e nos municípios de Poá, Suzano e Itaquaquecetuba.

Por volta das 16h toda a capital estava em estado de atenção para alagamentos, com alertas e chuvas intensas no centro da cidade, com cerca de 30mm de chuva, e nas áreas da zona sul mais próximas da região central. Os municípios de Santo André e São Bernardo também foram afetados. 

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da capital registrou transbordamento do Córrego Guaratiba, em Guaianazes, às 16h23, e do Córrego Três Pontes, às 15h40, no Itaim Paulista. Por volta das 17h, a chuva começou a ceder.

Queda de árvores

Segundo o CGE, a tempestade se originou no interior, de forma isolada, com potencial para queda de granizo, rajadas de vento, formação de alagamentos e queda de árvores. Também há registro de 11 pontos de alagamento na capital, dos quais dez intransitáveis.

O Corpo de Bombeiros disse que houve três desabamentos e quatro chamados por enchentes, todos sem vítimas.

Segundo a Defesa Civil estadual, foram acionadas as sirenes de emergência para alagamentos em Ferraz de Vasconcelos, por conta do mau tempo.

"Caso a chuva persista ou o cenário se agrave, o Plano de Contingência Municipal poderá ser acionado, com a remoção preventiva de famílias para locais seguros", informou o órgão. 

Edição:
Kleber Sampaio
Chuvas São Paulo Defesa Civil bombeiros
