Cidade do Paraná é atingida por ventos fortes de até 180 km/h

Várias casas foram destelhadas e duas pessoas ficaram feridas
Agência Brasil
Publicado em 11/01/2026 - 16:24
São Paulo
11/01/2026 - Tornado que atingiu o Paraná. Foto: Simepar/Divulgação
© imepar/Divulgação

A cidade de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba (PR), foi atingida pela passagem de um tornado no início da noite deste sábado (10) e houve destelhamento de casas, queda de árvores e de energia. A velocidade dos ventos foi de 180km/h, segundo avaliação do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o que significa dizer que o fenômeno está na categoria F2 na escala Fujita, que vai até 5.

A região mais afetada foi o bairro de Guatupê, onde os ventos causaram a destruição dos telhados de cerca de 350 residências, segundo informações da Defesa Civil. 1,2 mil pessoas foram impactadas pelo evento, sendo que duas famílias ficaram desalojadas e precisaram ser abrigadas por parentes. Duas pessoas ficaram levemente feridas.

Os ventos causaram ainda outros tipos de estragos, como derrubada de portões, provocou o desligamento de semáforos, a destruição de um galpão e ainda danificou vários postes.

A Prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, anunciou na noite de sábado que foi montado um ponto de apoio na subprefeitura de Guatupê com a disponibilização de lonas para proteger provisoriamente as casas que sofreram danos.

A Defesa Civil mandou para São José dos Pinhais 2,6 mil telhas para ajudar as famílias atingidas e reconstruir suas residências.

Edição:
Érica Santana
clima Tempo Tornado paraná São José dos Pinhais Simepar Fujita
