Comlurb recolhe 1,2 toneladas de lixo das praias do Rio no réveillon

Desse total, 650 toneladas foram retiradas de Copacabana
Cristina Indio do Brasil - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 01/01/2026 - 18:01
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ), 01/01/2026 - Limpeza da praia de Copacabana após virada do ano. Foto: Marcelo Cortes/Prefeitura do Rio
© Marcelo Cortes/Prefeitura do Rio

A limpeza do réveillon do Rio gerou 1.250 toneladas de lixo recolhidas pela Comlurb, que encerrou a megaoperação especial na cidade, na manhã desta quinta-feira (1°). Desse total, 650 toneladas foram tiradas de Copacabana. Na virada de 2025, o volume tinha sido menor. Naquela ocasião, foram recolhidas 980 toneladas de resíduos, 508 só de Copacabana. 

Na operação especial da virada de ano, a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio (Comlurb) distribuiu 5.260 garis em todos os pontos da festa organizada pela prefeitura carioca. “A quantidade de contêineres, com 7 mil equipamentos, de 240 litros e os de alta capacidade, de 1.200 litros, foi a maior de todos os tempos”, informou a Comlurb em nota.

A companhia comemorou o fato de a população ter colaborado com o trabalho dos garis utilizando os contêineres distribuídos estrategicamente ao longo da orla de Copacabana.

“Agilizou o serviço de limpeza e garantiu a entrega da areia da praia e das pistas da Avenida Atlântica liberadas à população pouco antes das 10h, com tudo limpo e desodorizado”, destacou.

Somente no bairro, o serviço foi feito por 1.500 garis que utilizaram 500 equipamentos e veículos. Para o movimento desta quinta-feira na praia, a Comlurb manteve a limpeza com a equipe de manutenção até as 17h.

Para a limpeza hidráulica das vias, o esquema foi o maior já realizado na capital, usando 26 pipas d’água e 26 motobombas com sistema de alta pressão. “A Companhia atuou com 440 veículos e equipamentos, entre caminhões compactadores e basculantes, varredeiras, pipas d'água para lavagem das vias com água de reúso, pás mecânicas e tratores de praia, em apoio ao serviço dos garis”, indicou.

Logo cedo, às 6h, o presidente da Comlurb, Jorge Arraes, já acompanhava a Operação Limpeza em Copacabana. Arraes se mostrou satisfeito porque os banhistas puderem usar a praia sem lixo já pela manhã.  "Mais uma vez a Comlurb mostra a força e comprometimento dos seus garis para entregar a praia limpa à população e as pistas liberadas antes das 10h”, disse na nota.

De acordo com o presidente da Companhia, não houve intercorrência e o planejamento operacional foi cumprido à risca. “Estamos muito felizes com o resultado alcançado para que os frequentadores possam curtir a praia neste feriado", comentou.

