Conciliação sobre greve de ônibus em São Luís termina em impasse

Justiça determinou que 80% da frota volte a circular
Luciano Nascimento - repórter da Agência Brasil
Publicado em 30/01/2026 - 19:14
São Luís
Rio de Janeiro (RJ), 30/01/2026 – O Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Maranhão) realizou, na tarde desta sexta-feira (30/1), uma audiência de conciliação para tratar da greve dos rodoviários na Região Metropolitana de São Luís. Não havendo sido celebrado acordo entre as partes, o desembargador Gerson de Oliveira Costa Filho determinou que 80% da frota de ônibus urbanos e semiurbanos voltem a circular. A audiência ocorreu no Salão Nobre do prédio-sede do TRT-16, no bairro Areinha, com a presença de todas as partes convocadas. Foto: Justiça do Trabalho-MA
Terminou sem acordo nesta sexta-feira (30) a reunião de conciliação para debater a greve de ônibus em São Luís, no Maranhão, com representantes dos trabalhadores do transporte rodoviário coletivo, das empresas de transporte e da Prefeitura de São Luís.

A tentativa de mediação da greve, deflagrada nesta sexta, foi realizada à tarde, na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (TRT-MA).

Diante da continuidade da paralisação, o TRT-MA concedeu liminar determinando que 80% da frota de ônibus volte a circular imediatamente. Nova rodada de negociação foi marcada para a manhã da próxima terça-feira (3), no TRT-MA.

Impasse

A audiência desta sexta-feira foi mediada pelo corregedor do TRT-MA, desembargador Gerson Oliveira Costa Filho. Participaram representantes do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís (SET), do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Maranhão (STTREMA), além de órgãos dos governos do Maranhão e da Prefeitura de São Luís.

Os rodoviários reivindicam aumento de 15%, além do cumprimento da Convenção Coletiva de Trabalho, aumento do tíquete-alimentação e a inclusão de dependentes no plano de saúde. Os empresários ofereceram 2%.

O sindicato das empresas sustenta que qualquer avanço nas negociações depende de definições do poder público sobre os subsídios pagos pela prefeitura às empresas.

Diante do impasse, os trabalhadores apresentaram uma nova contraproposta de 12% de reajuste salarial, que será discutida pelos empresários.

Vouchers

Cerca de 700 mil passageiros usam diariamente o transporte público nas linhas urbanas e semiurbanas, afetadas pela paralisação. Enquanto as negociações seguem em andamento, grande parte da capital maranhense passou o dia sem transporte público.

Nas redes sociais, o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, anunciou a disponibilização de vouchers para o uso no aplicativo de transporte 99.

“Quem já está cadastrado, não precisa mais fazer nada. Vai chegar a seguinte mensagem pra você: a prefeitura liberou vouchers para utilizar nas categorias 99pop e 99 moto. Conseguimos junto ao aplicativo 99 que a alta demanda no período da greve não provoque grandes aumentos nos valores das corridas”, explicou.

A medida já havia sido utilizada pela prefeitura em fevereiro de 2025, quando os trabalhadores rodoviários também paralisaram as atividades. Os recursos aplicados saíram de parte dos subsídios pagos aos empresários do transporte público.

