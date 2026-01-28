logo ebc
Contrato para construção do túnel Santos-Guarujá prevê entrega em 2031

Governo estadual firma nesta quarta-feira parceria com construtora
Guilherme Jerônymo – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 28/01/2026 - 09:49
São Paulo
Santos (SP), 04/01/2025 - Praia da Baixada Santista. Foto: Marcelo Martins/Prefeitura de Santos
© Marcelo Martins/Prefeitura de Santos

O governo paulista confirmou a assinatura, nesta quarta-feira (28), de um contrato de Parceria Público-Privada (PPP) com o grupo português Mota-Engil, para a construção do Túnel Santos-Guarujá.

Com valor estimado em R$ 7 bilhões, o contrato prevê a construção do túnel até 2031 e uma concessão de operações de 30 anos.

A ligação entre as cidades é feita hoje por balsas e por uma rodovia local, com trajeto de 40 quilômetros de distância.

Com a nova estrutura o tempo de trajeto cai dos atuais 30 minutos (balsa) a uma hora (rodovia) para cerca de 5 minutos.

Segundo o governo a licença ambiental prévia já foi emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), que atesta a viabilidade e autoriza o avanço das próximas etapas.

A análise considerou aspectos como impactos sobre manguezais, fauna, flora, ruído e desapropriações, e estabeleceu condicionantes. A região é crítica, com comunidades precárias em parte do estuário e morros do entorno.

Edição:
Denise Griesinger
Túnel Parceria Público Privada São Paulo Guarujá santos
