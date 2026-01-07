logo ebc
Corpo de adolescente que desapareceu no mar é liberado pelo IML do Rio

Jovem de 14 anos desapareceu no mar de Copacabana dia 31
Agência Brasil
Publicado em 07/01/2026 - 15:07
Rio de Janeiro
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Instituto Médico-Legal (IML) confirmou que o corpo encontrado nessa terça-feira (6) por bombeiros, em Copacabana (altura do posto 3), é de Luiz Gabriel de Souza Silva, de 14 anos.

Em nota à Agência Brasil, o IML diz que o corpo do adolescente foi “liberado e aguarda a retirada pelos familiares."   

Luiz Gabriel havia desaparecido na manhã do dia 31 de dezembro, quando foi atingido por onda na arrebentação quando brincava na faixa de areia da praia. Naquele dia, o mar de Copacabana estava agitado, com ressaca, e as ondas chegaram a 2,5 metros.

O adolescente era de Campinas (SP) e estava com parentes na praia.

