Geral
Corpo de adolescente que desapareceu no mar é liberado pelo IML do Rio
Jovem de 14 anos desapareceu no mar de Copacabana dia 31
Agência Brasil
Publicado em 07/01/2026 - 15:07
Rio de Janeiro
Versão em áudio
O Instituto Médico-Legal (IML) confirmou que o corpo encontrado nessa terça-feira (6) por bombeiros, em Copacabana (altura do posto 3), é de Luiz Gabriel de Souza Silva, de 14 anos.
Em nota à Agência Brasil, o IML diz que o corpo do adolescente foi “liberado e aguarda a retirada pelos familiares."
Luiz Gabriel havia desaparecido na manhã do dia 31 de dezembro, quando foi atingido por onda na arrebentação quando brincava na faixa de areia da praia. Naquele dia, o mar de Copacabana estava agitado, com ressaca, e as ondas chegaram a 2,5 metros.
O adolescente era de Campinas (SP) e estava com parentes na praia.
Mais notícias
Meio Ambiente Organizações manifestam preocupação com vazamento na Foz do Amazonas
qua, 07/01/2026 - 17:05
Internacional Bombardeio dos EUA destruiu centro de pesquisas da Venezuela
qua, 07/01/2026 - 16:22
Esportes Calderano e Bruna Takahashi abrem temporada 2026 nesta quinta no Catar
qua, 07/01/2026 - 15:58
Geral Corpo de adolescente que desapareceu no mar é liberado pelo IML do Rio
qua, 07/01/2026 - 15:07
Economia Master: tribunal analisa recurso do Banco Central sobre inspeção
qua, 07/01/2026 - 14:27
Internacional Após ameaçar Groenlândia, Trump menospreza peso de europeus na Otan
qua, 07/01/2026 - 14:26