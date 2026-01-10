logo ebc
Defesa Civil de SP alerta para ocorrência de chuva forte no estado

Também são esperadas rajadas de ventos e ocorrência de granizo
Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 10/01/2026 - 11:46
São Paulo
© Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Defesa Civil de São Paulo divulgou alerta para a chegada de uma frente fria na Região Sul do estado, que deverá causar chuvas fortes e isoladas neste sábado (10) e domingo (11). Também são esperadas rajadas de ventos e ocorrência de granizo. 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso de Perigo Potencial para o estado, iniciando às 10h40 deste sábado, com vigência até as 11h de amanhã. São esperados chuva de 20 a 30 milímetros por hora e até 50 mm/dia, ventos intensos,  de 40 a 60 km/h, e queda de granizo.

Segundo o Inmet, em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É recomendado também evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Caso necessário, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros, 193.

Edição:
Graça Adjuto
Chuva São Paulo Defesa Civil Alerta
