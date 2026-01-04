logo ebc
Defesa Civil do RJ alerta para chuvas intensas no estado até segunda

Manhã teve chuva forte no Maciço da Tijuca, na capital
Douglas Corrêa - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 04/01/2026 - 13:20
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 29/01/2025 – Chegada de chuvas faz Defesa Civil enviar alerta extremo na cidade pela primeira vez. Motoristas dirigem sob chuva na Linha Amarela. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
A Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro emitiu neste domingo (4) alerta para a ocorrência de chuvas intensas com raios em todos os municípios fluminenses, em razão da atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O aviso é válido das 8h deste domingo (4) até as 6h de segunda-feira (5).

De acordo com a Defesa Civil e o Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), estão previstas pancadas isoladas de chuva de intensidade moderada a forte.

A orientação é que a população acompanhe as atualizações dos órgãos oficiais e que siga as recomendações da Defesa Civil local e do plano de contingência municipal. Em caso de emergência, os telefones 199 ou 193 devem ser acionados.

O Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) informou neste domingo (4) que o município do Rio de Janeiro entrou no Estágio 2 às 8h07, devido a registros de chuva e vento forte na região do maciço da Tijuca, que compreende a Floresta da Tijuca.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos que atuavam na região do Centro, zona norte e Baía de Guanabara perderam intensidade no início da tarde. Outros núcleos isolados permanecem atuando sobre a zona sudoeste e sobre o Maciço da Tijuca. Há previsão de pancadas de chuva moderada a forte a qualquer momento.

A Defesa Civil do município do Rio acionou, às 8h deste domingo, três sirenes na comunidade da Formiga, na zona norte do Rio, por conta do grande volume de chuva. Às 9h15, as sirenes foram silenciadas, após ausência de registro de chuva forte. O Sistema de Alerta e Alarme conta com 164 equipamentos em 103 comunidades da cidade.

Na Região Serrana do Rio de Janeiro, a Defesa Civil de Petrópolis emitiu, às 11h35 deste domingo (4), um alerta via SMS para a previsão de chuva moderada a forte, podendo vir acompanhada de raios e rajadas de vento na cidade.

Edição:
Vinicius Lisboa
Chuva Rio de Janeiro defesa civil do estado do rio de janeiro Temporal Cemaden-RJ Petrópolis
