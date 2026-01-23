logo ebc
Defesa de Abdelmassih tenta novamente prisão domiciliar

Preso desde 2014, ex-médico cumpre pena na Penitenciária II de Potim
Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
Publicado em 23/01/2026 - 14:08
São Paulo
médico Roger Abdelmassih
© SENAD / HANDOUT

A defesa do ex-médico Roger Abdelmassih, de 82 anos, pediu novamente que o condenado a 173 anos por 49 estupros cumpra prisão domiciliar. Abdelmassih foi preso em 2014 no Paraguai onde, já condenado, residia com a esposa Larissa Maria Sacco Abdelmassih, também sua advogada.

O pedido é analisado pela juíza Sueli Armani, da DEECRIM 9ª de São José dos Campos. A magistrada solicitou novo laudo médico-pericial à defesa, para "analisar o atual estado de saúde do sentenciado", a suas custas ou, caso não tenha recursos, a ser realizada pelo Instituto Médico Social e de Criminologia de São Paulo (IMESC). 

Abdelmassih estava preso em Tremembé e foi transferido para a Penitenciária II de Potim em 19 de dezembro de 2025. O governo do estado tem retirado gradualmente alguns dos presos de maior repercussão, os "famosos" de Tremembé. Ele esteve em prisão domiciliar em 2020, por ser de grupo de risco para a covid-19, e antes, em 2019, também por questões médicas.

