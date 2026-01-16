logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Delegada é presa em São Paulo suspeita de ligação com PCC

Autoridades cumpriram nove mandados de busca e apreensão
Agência Brasil
Publicado em 16/01/2026 - 08:38
São Paulo
16/01/2026 - São Paulo - A Delegada Layla Lima Ayub, acusada de advogar para o PCC é presa em SP. Foto: Layla Lima Ayub/Instagram
© Layla Lima Ayub/Instagram

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) faz, nesta manhã de sexta-feira (16) a Operação Serpens, para investigar o envolvimento de uma delegada de polícia suspeita de ter envolvimento com a facção criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ela está presa.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em São Paulo e Marabá, e dois mandados de prisão temporária.

Segundo informações divulgadas pelo próprio MPSP, a delegada – que não teve o nome revelado – mantinha ligação pessoal e profissional com integrantes do PCC. Ela usava seu cargo de maneira irregular em audiências de custódia de presos da facção criminosa.

Junto do MPSP nesta ação estão também o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), a Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo e Gaeco do Pará.

 

Relacionadas
Brasília - 25/11/2025 - Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado sobre o Crime Organizado para ouvir o promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Lincoln Gakiya. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Falta integrar polícias contra facções, diz promotor que investiga PCC
Brasília - 04/11/2025 - A comissão parlamentar de inquérito (CPI) que vai investigar o crime organizado no país foi instalada e o Presidente eleito foi o Senador, Fabiano Contarato e o relator o Senador, Alessandro Vieira. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.
CPI do Crime ouve direção da PF e promotor que atua contra PCC
Edição:
Valéria Aguiar
delegada São Paulo PCC mandados de busca e apreensão
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
16/01/2026 - São Paulo - A Delegada Layla Lima Ayub, acusada de advogar para o PCC é presa em SP. Foto: Layla Lima Ayub/Instagram
Geral Delegada é presa em São Paulo suspeita de ligação com PCC
sex, 16/01/2026 - 08:38
São Paulo (SP), 11/03/2025 - Mudança de tempo provoca chuva na cidade. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Amazônia e Sul têm alerta de perigo para chuvas intensas
sex, 16/01/2026 - 08:23
TV Brasil Internacional transmite shows do festival de verão ‘Pernambuco Meu País’. Foto: Distribuição / Secult-PE
Cultura TV Brasil Internacional transmite festival Pernambuco Meu País
sex, 16/01/2026 - 07:02
São Paulo (SP), 09/11/2025 - Estudantes no primeiro dia de provas do ENEM na UNIP Vergueiro em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil.
Educação Notas do Enem 2025 já estão disponíveis na internet
sex, 16/01/2026 - 06:53
22/06/2023 - Brasília - Mega-Sena, concurso da Mega-Sena, jogos da Mega-Sena, loteria da Mega-Sena. - Volantes da Mega Sena sendo preenchidos para apostas em casas lotéricas da Caixa. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Economia Mega-Sena não tem ganhador; prêmio acumula para R$ 41 milhões
qui, 15/01/2026 - 21:53
Brasília (DF), 07/01/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia para anúncio da Rede Nacional de Hospitais e Serviços Inteligentes do SUS e assinatura de contrato de empréstimo com o Banco do BRICS (NDB) para a implantação do primeiro hospital inteligente do Brasil, em cerimônia no Palácio do Planalto. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Política Antes de viagem ao Panamá, Lula conversa com presidente Mulino
qui, 15/01/2026 - 20:45
Ver mais seta para baixo