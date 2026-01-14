logo ebc
logo Agência Brasil
Geral

Enel é multada em R$ 14 milhões por falhas no fornecimento de energia

Multa foi aplicada pelo Procon-SP e se refere a apagões de 2025
Elaine Patricia Cruz – Repórter da Agência Brasil
Publicado em 14/01/2026 - 15:06
São Paulo
São Paulo - SP, 18/03/2024, Um apagão na manhã desta segunda-feira deixou bairros da região central capital sem energia elétrica. Pelo menos Santa Cecília, Higienópolis, e Vila Buarque foram afetados. Comerciantes e restaurantes sem energia na Alameda Barros. Foto: Paulo Pinto/ Agência Brasil
© Paulo Pinto/ Agência Brasil

A Enel, concessionária de energia que atende principalmente a região metropolitana de São Paulo, foi multada em R$ 14 milhões por falhas no fornecimento de energia elétrica ocorridas no final do ano passado. A multa foi aplicada pelo Procon-SP após o recebimento de diversas reclamações de clientes.

O Procon informou que a multa se refere a falhas ocorridas entre os dias 21 e 23 de setembro e 8 e 14 de dezembro, quando diversos moradores da Grande São Paulo reclamaram da falta de energia elétrica por um período superior a 48 horas .

Segundo o órgão, esse problema infringe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor que afirma que concessionárias, empresas ou órgãos públicos “são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Desde 2019, o Procon já autuou a Enel nove vezes. 

Em dezembro do ano passado, a Enel já havia sido multado pelo Procon Paulistano, um órgão da prefeitura de São Paulo. A multa aplicada neste caso foi de R$ 14,3 milhões depois que  milhões de consumidores da capital ficaram sem energia por causa da passagem de um ciclone extratropical ocorrido entre os dias 8 e 10 de dezembro.

Em razão das constantes falhas no fornecimento, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniram em meados de dezembro e anunciaram que levarão à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) um pedido de caducidade do contrato de concessão de distribuição que a Enel detém na capital paulista e em outros 23 municípios da região metropolitana.

Já no início deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou a apuração de falhas da Enel e que fossem adotadas “medidas cabíveis e necessárias à plena garantia da prestação adequada, contínua e eficiente do serviço público de distribuição de energia elétrica” à população da região metropolitana de São Paulo.

Mais de 4 milhões foram afetados

Procurada pela Agência Brasil, a Enel ainda não se manifestou sobre a aplicação da multa pelo Procon-SP. Mais cedo, a empresa havia confirmado que 4,4 milhões de clientes foram afetados pela falta de energia na região metropolitana de São Paulo após a passagem de um ciclone extratropical em dezembro. Esse número, esclareceu a empresa, se refere “à soma de unidades afetadas ao longo de mais de 12 horas seguidas de ventos fortes”. Anteriormente, o número estimado de clientes afetados era de 2,2 milhões. 

“À medida em que a empresa reconectava clientes desligados, outros eram impactados sucessivamente com a força do vendaval. A informação foi apurada pela própria companhia pós-evento climático. A distribuidora destaca que o volume de 2,2 milhões de clientes atingidos - divulgado durante a operação de restabelecimento de energia - corresponde ao pico de instalações interrompidas simultaneamente”, escreveu a empresa, em nota.

Relacionadas
São Paulo (SP), 31/03/2025 - Pessoas durante chuva na Avenida Paulista. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Temporais provocam alagamentos e deixam cidade de São Paulo em alerta
São Paulo (SP), 02/07/2025 - Trabalhadores da Enel trabalham para restabelecer a luz na Freguesia do Ó após rompimento de tubulação da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp na rua Chico Paula. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
Enel anuncia R$ 10 bi em investimentos com foco em rede subterrânea
Edição:
Amanda Cieglinski
Enel Apagão Energia Elétrica São Paulo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
São Paulo - SP, 18/03/2024, Um apagão na manhã desta segunda-feira deixou bairros da região central capital sem energia elétrica. Pelo menos Santa Cecília, Higienópolis, e Vila Buarque foram afetados. Comerciantes e restaurantes sem energia na Alameda Barros. Foto: Paulo Pinto/ Agência Brasil
Geral Enel é multada em R$ 14 milhões por falhas no fornecimento de energia
qua, 14/01/2026 - 15:06
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump looks on as he signs executive orders and proclamations in the Oval Office at the White House, in Washington, D.C., U.S., May 5, 2025. REUTERS/Leah Millis/File Photo
Internacional EUA suspendem vistos de imigração para Brasil e outros 74 países
qua, 14/01/2026 - 15:01
Museu Histórico e Diplomático no Palácio Itamaraty, no centro do Rio
Política Lula vai se reunir com líderes da União Europeia no Rio de Janeiro
qua, 14/01/2026 - 15:01
INSS; filas; aposentadoria
Geral INSS terá fila nacional para reduzir tempo de espera
qua, 14/01/2026 - 14:00
Rússia- 09/05/2025 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o Presidente da Federação da Rússia, Vladimir Putin. Grande Palácio do Kremlin, Rússia - Moscou. Foto: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula conversa com Putin sobre Venezuela pós ataques dos EUA
qua, 14/01/2026 - 13:56
Brasília (DF), 19/02/2025 - Ministro Dias Toffoli na sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/STF
Justiça Toffoli cita “fartos indícios” de novos crimes de dono do Banco Master
qua, 14/01/2026 - 13:52
Ver mais seta para baixo